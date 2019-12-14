裁罰6百萬被指適法性有四大爭議　中市府：法理絕對站得住腳

▲▼台電指市府若干作為適法上有爭議，市府則反駁絕對站得住腳。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電14日因為生煤使用量超標二度被台中市政府裁罰6百萬後，憤憤不平的列舉市府若干作為有4個適法性的爭議，甚至還認為「減煤再怎麼好，手段也要合法」，環保局也反嗆，不該用中部人的肺，承擔全台灣的電，市府的裁罰在法理上絕對站得住腳。

台中市政府日前針對中火生煤使用量超過標準值1104萬噸裁罰3百萬元之後，今天早上前往中火複查發現仍然超標，再罰6百萬元，而且要求中火在23日中午12點改善，否則持續再罰，目前空污罰款已累計940萬元，水污染則是8千6百多萬，合計近億元。

台電發布新聞稿直指市府若干作為的適法性有4大爭議，首先是市府要求的減煤目標與市府2017年11月核發的許可證不同，已經違反「信賴保護原則」，市府2017年10月核發台中電廠9號機固定污染源操作許可證時，即於許可證載明「自2020年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」；11月核發台中電廠1至8號機、10號機固定污染源操作許可證時，亦在許可證上載明「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，結果，在10月22日竟發函告知須於2020年1月25日前達成1104萬噸，形同否認自己核發的許可證。

第二，台中電廠2號機完成環保改善工程，申請許可證異動，市府卻藉機附加減煤至1104萬公噸的要求，衍伸出「審查範圍超出申請範圍」的適法性爭議。

第三，台中電廠9號機申請許可證展延，市府卻以「誤繕」為由，將許可證上所載之明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，衍伸出「誤繕」更正能否涉及實質內容變更的適法性爭議。

第四，10%容許差值既為法規明定，亦為許可證載明，市府稱台中電廠不適用，衍伸出違反「平等原則」與「信賴保護」的適法性爭議，台電不解，「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」明定有10%容許差值，環保署亦已解釋10%容許差值之規定已施行18年，根據媒體報導，市府環保局官員7月14日回答媒體詢問時，也表明有10%容許差值的存在。

環保局表示，自治條例在2015年市議會召開聽證會、以及市議會通過的條文內容，均要求台中電廠應在4年內減少生煤使用量4成，已給予台電4年時間，另外，中火的許可證也明確要求，須配合自治條例的減煤使用量規定，法理上均站得住腳，絕非台電所說有適法性的問題。

環保局指出，台電老是用需負擔發電義務為由，威脅中部人不得減少台中電廠的生煤，台中電廠已矗立在台中近27年，中電北送的情形每年發生，在中部人頻頻發聲後，有了管制生煤自治條例，啟動及落實台中電廠減煤的工作，才改變中電北送的情事，中部人已經承受了1/4世紀的負荷。

中部7縣市首長日前也表示，堅決反對中火有額外10%的容許操作量，也支持台中市政府落實自治條例減煤的立場，環保局請台電檢視「生煤使用許可證」，以及「生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質販賣或使用許可證管理辦法」，有沒有10%的容許操作量？環保署解釋函也支持生煤是可控制條件，無10%的容許誤差，請台電在冰冷法條外，多聽聽「中部人熱騰騰的感受」，中市府已明確表示無10%額外容許操作量的立場。

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