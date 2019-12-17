台中總預算爭吵落幕！綠營控藍營多數暴力　中市府：努力市政

▲市長盧秀燕表示，未來會努力推行市政，讓台中更美好。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會17日審查台中市109年度總預算案，多名民進黨議員發言指出昨天二讀會沒有逐條朗讀，違反議事規則，但議長張清照仍以完成二讀為由不予理會，藍綠議員爭相發言吵成一團，最後張敲槌散會，綠議員事後召開記者會控告國民黨多數暴力，將行文內政部要求解釋，市府則表示，會努力推行市政，讓台中更美好。

▲民進黨多名議員發言抗議國民黨多數暴力。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會上午11點多進行總預算三讀會，何敏誠首先發言，他說，國民黨和議長粗暴運作，在大會中並未充分討論，議長在兵荒馬亂中敲槌結束議程，由於二讀會並未進行「逐條朗讀」、「廣泛討論」，違反議事規則規定，他建議要補正程序，但不被議長接受，完全不尊重議事規則，明顯多數暴力。

▲議員江肇國抗議議長處理不公，但不被議長張清照接受。（圖／記者鄧木卿攝）

江肇國批評，國民黨團和市府有計畫的護航，原本有80天的會期，卻只排定70天，同時限縮議員發言權，不尊重議事規則，議長並提出虛擬的協商結論，出現嚴重違法、瑕疵，民進黨一直堅持刪除150億元，為市民把關，但不被接受，是台中市議會最沈淪的一天。

▲議長張清照不理會民進黨議員抗議，仍照議程進行。（圖／記者鄧木卿攝）

林德宇強調，根據台中市議會議事規則第37條規定，第二讀會應將議案逐條提付討論，但是昨天的議事過程，議事人員有針對民政委員會的議案逐條朗讀，但是完全沒有針對財經委員會等5個委員會逐項朗讀，這是一個嚴重的違失。

▲民進黨議員事後召開記者會，抗議多數暴力。（圖／民進黨團提供）

張清照以昨天已完成二讀為由，繼續議程，多名國民黨議員也接續發言，要求民進黨議員不要擾亂議會，雙方陣營吵成一團，隨後張清照在混亂中敲槌散會。

民進黨團事後立即召開記者會，強烈指責國民黨嚴重違反議事規則，粗暴運作，多數暴力，民進黨拒絕接受，並且行文內政部要求解釋決議是否合法，黨團總召李天生還原政黨協商經過，他說，當時大家不歡而散，國民黨、親民黨相繼離席，民進黨建議刪減預算，不被議長接受，事後議長自行撰寫結論，大家並未簽名認同，民進黨表示憤怒及抗議。

市府表示，109年度總預算編列2266億569萬3千元，舉債幅度5年來最低，經台中市議會決議刪減8023萬元後，三讀通過2265億2546萬3000元，市府尊重議會決議，將以維護市民權益為最高原則，努力推行市政，讓台中更美好。

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