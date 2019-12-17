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台中首創補助汰換四行程換購電動車　環署取經明年推廣至全國

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▲盧秀燕表示，雖然打擊空污略見成效，但仍要持續努力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，雖然空品略見成效，但仍持續努力。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府17日召開市政會議，由環保局針對「學校全面設置空氣微型感測器」做專案報告，台中市長盧秀燕表示，如果空污是境外移入，就不是市府可以控制，否則，就是市府的問題，她說，打擊空污對象不只有中火，移動污染源也是，市府首創補助汰換四行程機車換購電動車政策受到環保署肯定，環署明年將推廣至全國實施。

▲盧秀燕表示，雖然打擊空污略見成效，但仍要持續努力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲環保局副局長陳宏益報告學校設置微型感測器的情形。（圖／記者鄧木卿攝）

環保局副局長陳宏益在專案報告中指出，微型感測器就像是「空氣的監視器」，市府已在全市工業區、29個行政區布建空品微型感測器，包括全市各級學校328校，24小時檢測空品變化，為市民守護空品。

此外，明年元旦起4大超商、咖啡店與超市等8家業者共1385處的騎樓全面禁菸，違者將依菸害防制法開罰；殯葬焚化爐也陸續更新汰換，全方面逐步改善空品。

盧秀燕表示，台中改善空氣品質成效，受到環保署的肯定，不管中央監測標準，或地方監測標準，都是8年來空氣改善最有成效的1年，今年1至11月PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，但她強調，市府不滿足於現況，將繼續努力。

盧也指出，市府今年全國首創推出車齡滿21年的一、二期老舊四行程機車汰換補助方案，換購電動機車可補助1萬5千2百元至3萬5千8百元，此項政策受到中央肯定，明年中央將跟進補助，讓好政策推展至全國。

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