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小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

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▲台中市政府明年總預算小刪8千多萬元，民進黨議員認為國民黨多數暴力。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲明年總預算高達2265億元，盧秀燕表示，舉債幅度5年來最低。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會16日進行總預算二讀會，109年度總預算為2266億569萬3千元，以教育科學文化與社會福利經費支出編列占最大宗，經朝野協商後，歲出部份照委員會審查意見刪除5023萬，另統刪3千萬元，項目由市府自行調整，合計刪除8023萬元，明天逕付三讀。

▲台中市政府明年總預算小刪8千多萬元，民進黨議員認為國民黨多數暴力。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲李天生表示，日後將強力監督市政。（圖／李天生服務處提供）

109年度台中市總預算及附屬單位預算案，16日在二讀會中小幅度刪減8千多萬元過關，包括何敏誠、李天生、張家銨、林德宇、黃守達等人多次發言，就是希望原本在委員會審查時因為人數太少，無法有效把關，只能在大會上努力發言設法翻案。

▲台中市政府明年總預算小刪8千多萬元，民進黨議員認為國民黨多數暴力。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張家銨認為，整本預算書充滿浮編。（圖／記者鄧木卿攝）

李天生抱怨，在委員會審查時，只是針對部分局處預算進行討論，無法討論其他局處的預算，不過109年度市府預算高達2千多億元，創下歷年來紀錄，民進黨希望好好研議，避免「債留子孫」，但是二讀會中每位議員只能發言5分鐘，無法完整表達，最後在國民黨多數暴力下，只獲得小幅度刪減。

▲台中市政府明年總預算小刪8千多萬元，民進黨議員認為國民黨多數暴力。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林德宇認為編列預算，要考量財政紀律。（圖／林德宇服務處提供）

李天生強調，民進黨團無法接受這種結果，除譴責國民黨多數暴力，以及議事程序不夠完善之外，同時自認議員監督不夠力，辜負廣大市民的託付，下次會期將研究在部分委員會重點佈署戰力，避免一路敗北。

張家銨說，整本預算充滿浮編，以勞工局為例，原本應該用在勞工教育上的預算，竟然挪用到勞工娛樂活動上，她不是反對娛樂活動，但也不該犧牲教育，如此本末倒置的作法，令人非常遺憾。

林德宇則是提醒市長，要談總體財政紀律時，如果連業務費都沒辦法按零基預算的概念，相關的預算科目應該要重新檢視必要性及執行效益，而非一再要求增加，這樣永遠增加不完。

針對民進黨指預算審查不公等問題，國民黨團聲明，議會有6個委員會分批審查市府各單位預算後送大會討論，各委員會中有各黨派議員嚴格審查預算，預算要砍要刪，民進黨議員在各委員會都有機會著墨，各委員會審查之後，共刪本預算5023萬元，大會經過討論予以尊重，最後按委員會刪5023萬元。

黨團指出，議會是合議制，少數尊重多數是正常民主機制，民進黨要求再統刪市府本預算3千萬元，國民黨團基於和諧勉強同意，未來國民黨團議員將持續監督市府預算執行狀況，為市民的荷包把關。

市長盧秀燕指出，109年度歲入預算1293.54億元，歲出預算為1414.91億元，歲出、歲入預算差短121.37億元，在明年推動多項亮點政策狀況下，卻較前市府108年度反向大幅減少36.07億元，主因為自有財源增加，顯示市府有效加強財政，也持續把每分預算發揮最大效益，舉債幅度為5年來最低。

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