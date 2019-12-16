　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史上最長台灣燈會21日點燈　盧秀燕：國內外朋友可以準備出發了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕歡迎大家來參觀史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕歡迎大家來觀賞史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會即將登場，文心森林公園副展區21日先行點燈，台中市長盧秀燕16日舉行記者會表示，燈會從周六開始直到明年2月23日，不但是史上最長的台灣燈會，更是最有味道、最好玩的燈會，台中已經準備好了，也歡迎國內外朋友可以準備出發了。

▲盧秀燕歡迎大家來參觀史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕和來賓一起扶起下巴，象徵台中好戽斗。（圖／記者鄧木卿攝）

2020台灣燈會副展區「童趣樂園」展前記者會上午舉行，盧秀燕以最活潑的方式為副展區童趣樂園進行開展儀式，現場不但有淡淡柑橘果香氣，《聲林之王》超人氣選手Gail蓋兒更熱情獻聲，現場彈奏烏克麗麗彈唱「心花開」，為童趣樂園熱情啟動。

▲盧秀燕歡迎大家來參觀史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕開心和虎媽合照。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，燈會副展區在21日登場，后里主展區則是明年2月8日點燈，直到23日閉幕，這場燈會時間橫跨五大節日，包括耶誕節、元旦、農曆年、元宵節到情人節，是史上最長的燈會，所以歡迎全國各地的好朋友，以及全世界各地遊客，現在就可以準備出發了。

▲盧秀燕歡迎大家來參觀史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲聲林之王超人氣選手Gail蓋兒高唱「心花開」。（圖／記者鄧木卿攝）

觀旅局表示，這場燈會融合台中當地場域特色，在8.8公頃的文心森林公園上規劃5大燈區，包含生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界和國際明星會，期待讓小朋友們天真歡笑、大朋友們壓力釋放以及阿公阿嬤們心靈滿足。

此外，每個周末假日搭配「童樂舞台」精彩表演活動近百場，包含泰國知名歌手Gail蓋兒、台灣歌手梁文音、宇宙人演唱，還有小朋友最喜歡的YOYO家族、兒童合唱團及管弦樂、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目等，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

特別的是，展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個周末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，還會有天后演唱會等級的水果香氛營造，創造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。

觀旅局長林筱淇也提到，為了替童趣樂園暖身，民政局規劃在20日晚間6點進行29區花燈車遊行，遊行車隊由大墩七街與惠文路口出發，繞行南屯與西屯區如河南路及文心路等主要幹道；21日下午4點在文心森林公園周邊人行道，更有大小朋友一同參與、別開生面的遊行，晚間6點半有精彩開場表演，歡迎民眾當天到現場同樂。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
 

ET快訊
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」…她飆淚被勸：回家等聯絡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

「自由的空氣能被尊重！」波特王團隊「670字」6點聲明　2關鍵切心解約

獨／波特王合體蔡英文影片沒收費　遭打壓坦言有預料…損失百萬：不後悔！

韓國瑜聲援波特王　蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

王淺秋談韓國瑜民調下降是「沉默螺旋」　周玉蔻：你們活在同溫層？

曝光蔡政府10大跳票事蹟！韓辦：像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家

記者問「韓國瑜聲援波特王反常？」　蔡英文尷尬笑：ㄜ...你去問他

蔡英文讚陳菊執政有目共睹　柯文哲：去年高雄怎麼輸成這樣？

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

「自由的空氣能被尊重！」波特王團隊「670字」6點聲明　2關鍵切心解約

獨／波特王合體蔡英文影片沒收費　遭打壓坦言有預料…損失百萬：不後悔！

韓國瑜聲援波特王　蔡英文：在大陸沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」

王淺秋談韓國瑜民調下降是「沉默螺旋」　周玉蔻：你們活在同溫層？

曝光蔡政府10大跳票事蹟！韓辦：像喝醉的「渣男政府」需要妳才回家

記者問「韓國瑜聲援波特王反常？」　蔡英文尷尬笑：ㄜ...你去問他

蔡英文讚陳菊執政有目共睹　柯文哲：去年高雄怎麼輸成這樣？

公部門「超級標售王」　台中市府254億元稱霸

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

電動機車創329km／h世界最速紀錄　前MotoGP車手挑戰「鹽原」衝刺

吳宗憲「高以翔是韓國人害的」韓網嗆爆　他沉痛：我們要代表作不是遺作！

政治熱門新聞

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

波特王公司11時將出面說明解約風波

ET民調／國民黨北市立委領先4區

ET民調／何志偉、蔣萬安可望連任

賴清德假傳佛旨支持3號？命理師回嗆

陳菊留債！民進黨指責：高雄人對不起台灣

總統2字被命令下架！波特王不能接受：民主得來不易

波特王跟小英拍片遭陸解約　府：稱台灣總統很正常

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

波特王解約風波延燒！公司出面說明了

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

快訊／蔡英文聲援波特王：稱台灣總統很自然

嗆「害死蘇啓誠還不夠？」藍營護吳斯懷反擊了

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

更多熱門

相關新聞

迎2020台灣燈會千人薩克斯風熱身

迎2020台灣燈會千人薩克斯風熱身

台中市政府為迎接2020台灣燈會，15日特別在麗寶樂園舉行「千人薩克斯風」活動，由來自全台1068位薩克斯風樂手齊奏「月亮代表我的心」等經典名曲，也排成2020台灣燈會意象，宣傳台灣燈會，邀大家來賞燈。

裁罰6百萬有爭議？　中市府：法理站得住腳

裁罰6百萬有爭議？　中市府：法理站得住腳

出席中女中百年慶　盧秀燕：全國最好女中

出席中女中百年慶　盧秀燕：全國最好女中

中火持續使用生煤　中市府再罰6百萬

中火持續使用生煤　中市府再罰6百萬

禿燕合體　韓國瑜承諾「重啟核四」

禿燕合體　韓國瑜承諾「重啟核四」

關鍵字：

盧秀燕台灣燈會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面