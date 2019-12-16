史上最長台灣燈會21日點燈　盧秀燕：國內外朋友可以準備出發了

▲盧秀燕歡迎大家來觀賞史上最長台灣燈會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會即將登場，文心森林公園副展區21日先行點燈，台中市長盧秀燕16日舉行記者會表示，燈會從周六開始直到明年2月23日，不但是史上最長的台灣燈會，更是最有味道、最好玩的燈會，台中已經準備好了，也歡迎國內外朋友可以準備出發了。

▲盧秀燕和來賓一起扶起下巴，象徵台中好戽斗。（圖／記者鄧木卿攝）

2020台灣燈會副展區「童趣樂園」展前記者會上午舉行，盧秀燕以最活潑的方式為副展區童趣樂園進行開展儀式，現場不但有淡淡柑橘果香氣，《聲林之王》超人氣選手Gail蓋兒更熱情獻聲，現場彈奏烏克麗麗彈唱「心花開」，為童趣樂園熱情啟動。

▲盧秀燕開心和虎媽合照。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，燈會副展區在21日登場，后里主展區則是明年2月8日點燈，直到23日閉幕，這場燈會時間橫跨五大節日，包括耶誕節、元旦、農曆年、元宵節到情人節，是史上最長的燈會，所以歡迎全國各地的好朋友，以及全世界各地遊客，現在就可以準備出發了。

▲聲林之王超人氣選手Gail蓋兒高唱「心花開」。（圖／記者鄧木卿攝）

觀旅局表示，這場燈會融合台中當地場域特色，在8.8公頃的文心森林公園上規劃5大燈區，包含生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界和國際明星會，期待讓小朋友們天真歡笑、大朋友們壓力釋放以及阿公阿嬤們心靈滿足。

此外，每個周末假日搭配「童樂舞台」精彩表演活動近百場，包含泰國知名歌手Gail蓋兒、台灣歌手梁文音、宇宙人演唱，還有小朋友最喜歡的YOYO家族、兒童合唱團及管弦樂、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目等，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

特別的是，展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個周末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，還會有天后演唱會等級的水果香氛營造，創造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。

觀旅局長林筱淇也提到，為了替童趣樂園暖身，民政局規劃在20日晚間6點進行29區花燈車遊行，遊行車隊由大墩七街與惠文路口出發，繞行南屯與西屯區如河南路及文心路等主要幹道；21日下午4點在文心森林公園周邊人行道，更有大小朋友一同參與、別開生面的遊行，晚間6點半有精彩開場表演，歡迎民眾當天到現場同樂。

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