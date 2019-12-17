愛情摩天輪遭卡？韓國瑜怨交通部狀況外⋯林佳龍回嗆「我狀況內」

▲交通部長林佳龍（左一）。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄市府力推愛情摩天輪，指稱交通部刻意「卡韓」，導致程序延宕，交通部長林佳龍昨日回嗆「韓國瑜的政見跳票不是第一次」，遭韓反嗆他「狀況外」，對此林佳龍今日強調「我狀況內」，高雄市府確實沒有提出具體開發計畫與取得協議書。台灣港務公司日前也表示，目前尚無廠商前來洽談該案。

交通部長林佳龍今日出席台北雙子星案簽約典禮，會後接受媒體聯訪時被問及「高雄愛情摩天輪遭交通部卡住」一事，他表示，該案應依照程序提出具體開發計畫，並取得協議書，一個重大建設更需要遵守法定流程，若提出申請後，交通部樂觀其成，也會從旁協助。

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▲高雄市府表示，愛情摩天輪遭卡。（圖／高市府經發局提供）

▲林佳龍今日出席台北雙子星案簽約典禮。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍表示，過去擔任台中市長時，也曾邀請日商三井來台中港投資，針對投資案所需要的「協議書」與「計畫書」是兩回事，但高雄市府根本沒有提出「計畫書」，因此交通部也無法通過，強調「我在狀況內」。

林佳龍昨日在臉書表示，韓國瑜的政見跳票不是第一次，他不該總把責任推給別人，負責任的政治人物，會提出更具體的主張以及配套措施，並且努力與各方協調；若只是透過放話與口水，愛情摩天輪會跟太平島挖石油一樣，永遠都會是海市蜃樓。