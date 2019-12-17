雙子星開發案今簽約　柯文哲：照流程圖走最沒有爭議

記者陳家祥／台北報導

台北車站C1D1雙子星開發案17日上午舉行簽約儀式，台北市長柯文哲、台北雙星公司董事長許崑泰二人主持簽約儀式，交通部長林佳龍也出席。回顧雙子星一案，過去便話題不斷，還發生詐騙、中資等爭議，本在去年就已由南海控股得標，但卻遭經濟部投審會駁回，這次改由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，北市府今和專案公司「台北雙星公司」正式簽約。

談到去年競標出局後又重獲資格，許崑泰致詞時形容，心情就像是以為大學落榜，沒想到最後卻候補錄取。柯文哲受訪時則表示，自己的個性就是按照SOP走，「我們一開始就設定好流程圖，所以就按照流程圖，這樣子最沒有爭議」。

至於南海恐股有異議，擬走法律程序提行政訴訟？柯文哲說，已經確定法律可以進行才走的，大部分都有問過法律專家的意見；柯重申，我們一開始就設定好流程圖，就依照流程圖走，事前公布流程圖就沒有問題。

林佳龍受訪時則表示，今天台北市府和台北雙星公司正式簽約，火車站西區門戶整個開發案，確實在2005年交通部和台北市政府，基於桃園機場捷運的開發，簽訂行政契約，委由北市府來做土地開發，「今天已經招商成功，對於首都地標、國家門戶，會有嶄新氣象」。

林佳龍提到，推動六鐵共站後，未來車站和人民生活關係更密切，也是國土規劃裡希望發展的TOD（以交通為導向的都市開發）模式。另外，台鐵局、鐵道局是最大地局，也會因為這個開發案得到應有利益分配，「我們也很期待環島鐵路因為這個案子的簽約，能夠往前再推進一步」。周邊的幾個土地開發案，包括台北郵局、鐵道部的博物館，以及E1、E2土地委由市政府的開發，我們非常高興能夠簽約，工程未來能夠順利如期完成。

▲台北雙子星C1/D1土地開發案簽約典禮，右起台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、 台北雙星股份有限公司許崑泰董事長出席。（圖／記者湯興漢攝）