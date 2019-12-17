快訊／白狼之子疑涉統戰官假交流案　住處遭搜索「一早被一堆公務員闖入」

▲「白狼」張安樂的兒子張瑋經營旅行社捲入幫大陸官員假交流來台案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

洪姓前記者涉嫌用妻女名義成立多間民間協會，用「假交流真觀光」名義，協助大陸統戰、民政等公務官員申請來台，檢警調查發現，除原本鎖定的3家旅行社外，「白狼」張安樂兒子張瑋經營的華夏大地旅行社也涉案，17日一早，張瑋自己在臉書上po文「一早我家被一堆公務員闖入，有無搜索票不知道，現在帶走了我太太並且限制她的行動。」

▲張瑋臉書自曝住處遭搜索。（圖／翻攝臉書，下同）

台北地檢署指揮刑事局調查原懷疑，洪姓前記者除利用妻女名義申請成立人頭協會，估計在2年多內協助5000人次非法入境，獲利約1000萬元，12月11日搜索發現，洪家還有約100個民間協會的印章、文件，來台人次恐累計破萬人，洪坦承為了應付大陸來台官員的「專業」，所以要用各種不同屬性的協會幫陸客申請「短期專業交流」邀請函。

檢察官依違反《兩岸人民關係條例》等罪，諭令洪25萬元交保後，持續追查發現，除原鎖定的奇異、尚通、大盟等3間旅行社外，白狼之子張瑋的「華夏大地」也涉案；華夏大地在8月已被檢察官認定，是白狼張安樂、張瑋父子用來逃漏稅的工具，張氏父子和媳婦王姝茵還涉嫌侵占華夏大地財物，該案目前正由台北地院審理中。

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