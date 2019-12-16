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邱毅這次不按「愛心鈴」　新黨告內政部次長陳宗彥高低眼違反《選罷法》

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記者劉昌松／台北報導

內政部政務次長陳宗彥14日到民進黨在桃園舉辦的活動中表示，「投給小黨是浪費選票」，引起上次選舉差一點達到政黨票門檻的新黨不滿， 16日到台北地檢署按鈴控告陳宗彥涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選罪。不分區立委候選人邱毅開自己先前申告按到愛心鈴的玩笑，「這次不會再按錯，會按比較高一點的申告鈴。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新黨不分區立委候選人邱毅（左起）、陳麗玲、王炳忠到北檢按上面的申告鈴，控內政部次長陳宗彥違反《選罷法》。（圖／記者劉昌松攝）

邱毅11月曾到北檢按鈴控告台北市長柯文哲涉誹謗及違反《選罷法》，當時被眼尖網友發現，按到申告鈴下面的愛心鈴，16日他再到北檢按鈴前解釋，很久沒到司法機關，所以分不清楚什麼叫申告鈴，什麼叫愛心鈴，「不過有意外收穫，告訴人不要高低眼、大小眼，陳宗彥就是高低眼、大小眼，只看上不看下，見高就拜，見低就踩，希望所有官員不要再大小眼，黨沒有大小之分。」

▲▼517同婚專法表決三讀通過,行政院記者會,內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

▲陳宗彥說政黨票投小黨是浪費惹議後，已在臉書上道歉。（圖為資料照／記者李毓康攝）

邱毅16日和另2名新黨不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠控告陳宗彥，在桃園向新住民說明投票規則時，說若沒達到5%政黨票的門檻，就沒有辦法參與分配立委席次，就會浪費掉，如果不小心蓋錯了，乾脆再多蓋一個章，讓選票變成廢票。

陳麗玲指控，內政部次長假解宣導知名，公然要大家蓋民進黨，已經違反行政中立。王炳忠表示，新黨上次立委選舉只差0.8%就到門檻，說投小黨是浪費就是謠言，刻意影響選民的自由意志，過去民進黨側翼的小黨卻都沒有具體行動，難道甘為民進黨打手？邱毅批民進黨前有張天欽，以身為東廠為榮為樂，現有陳宗彥，獻媚民進黨，邀寵蔡英文，是台灣民主政治之恥。

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