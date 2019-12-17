白狼子起底！開旅行社掩護「5千黨政人士入台」　美女妻涉案藏幕後

▲白狼張安樂之子張瑋（圖），涉及以華夏大地旅行社掩護中國統戰人員來台，遭北檢傳喚，他若滯留中國未歸，恐遭通緝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統大選在即，卻傳出5,000名中國人士假藉交流名義，涉嫌來台從事情報蒐集及滲透事件，台北地檢署展開偵辦後發現，中華統一促進黨主席張安樂之子張瑋，利用自己開設的華夏大地旅行社，非法仲介至少上千名中國統戰局官員及黨政人士來台，不法獲利數千萬元，檢調17日兵分5路進行搜索並約談相關人到案。

檢察官為釐清透過此管道來台的中國人士，是否從事危及我國家安全等非法工作，針對華夏大地旅行社等5處進行搜索，並發傳票約談張瑋與妻王姝茵等人，又因張瑋目前人在中國，一旦不回台應訊，可能遭檢方通緝。

台北地檢署查出逾5,000名中國籍人士，在華夏大地等20多家旅行社掩護下，以專業交流名義前來台灣，但抵達後並未依申請計畫進行相關交流，而是與竹聯幫及統促黨等相關人士會面，檢警懷疑這些中國公務員來台目的並不單純。

12月12日約談涉案的前中時記者、資深媒體人洪慶淋等人到案後，18日再度展開行動，鎖定統促黨主席張安樂之子張瑋所開設的華夏大地旅行社進行搜索、約談。

知情人士向本刊指出，華夏大地旅行社負責人張瑋目前人在中國，無法如期應訊，一旦他遲不回台，檢調不排除發布通緝

遭台北地檢署鎖定查辦的張瑋現年43歲，是白狼張安樂的次子。張家長子「小胖」張建和1998年在台北市「波斯貓」KTV與道上兄弟火併過世，當時白狼仍遭通緝滯外未歸，只能隔海白髮人送黑髮人，後張瑋便扛起照顧張家的重擔。

2005年4月，張瑋與美女妻子王姝茵結婚，當時由前立委林正杰擔任證婚人，前竹聯幫幫主「么么」黃少岑為介紹人，但當時人在中國深圳的白狼仍未回國，只透過視訊參與兒子婚禮，新娘、新郎還得向電腦螢幕中的白狼行鞠躬禮，白狼也透過視訊，和到場的道上人士打招呼。

後來張安樂返台投案，並以他創立的統一促進黨，宣揚一國兩治與和平的理念，張瑋與弟弟張珣也入統促黨幫忙父親。2017年1月香港民運人士黃之鋒等人來台時，張瑋在桃園機場衝破警方封鎖線，企圖追打黃之鋒等3人，後來也涉入台大體育館前毆打學生濺血暴力遭法辦；今年8月間，張瑋又因他成立的華夏大地旅行社涉及地下匯兌和掏空，遭台北地檢署起訴。

由於張安樂父子與中國往來密切，並涉及地下匯兌等違法事項，事後檢警調深入追查，懷疑匯入旅行社的不明資金恐與中資有關，已由洗錢防制中心積極勾稽比對。

此外，張安樂還遭爆料，指他的統促黨幹部已滲透至全台各地宮廟，包括新北市、彰化縣、雲林縣、台南市等地都有類似案例，甚至連知名的「北港朝天宮」都有董事被拉攏入黨，懷疑宮廟可能淪為張家的洗錢管道。

對於宮廟被指控遭統促黨滲透，張安樂曾表示，由統促黨黨員及支持者主事的宮廟約有三十個，但他頂多去參拜時捐香油錢，並未涉及不法情事，張安樂還表示：「自己就是中共同路人，中國是他的上帝，為中國人民奉獻，為它死都可以！」

如今，張安樂、張瑋父子涉及掏空及地下匯兌的案件仍在審理中，又傳出張瑋開設的華夏大地旅行社涉嫌非法暗助中國人士來台從事不明任務，使得案情更加撲朔迷離，2020年總統及立委大選倒數不到1個月，如何防止選舉遭不當外力干預，及避免司法影響選情致爭議迭起，正考驗著檢警調等單位的智慧。

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