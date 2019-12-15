不怕迷路！西拉雅風管處「智慧行動旅服」　專人導覽幫拍照

▲西拉雅風管處推出智慧行動旅服。（圖／西拉雅風管處提供）



記者李宜秦／台北報導

來台國際旅客連續5年突破千萬，今年更已超過1111萬人次，為讓旅客玩得更便利，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處於關子嶺線、八田園區，推出「智慧行動旅服」，服務人員將在週六走動於景區中，提供5大貼心服務，包括提供觀光文宣、多語言諮詢服務、推薦遊程、手機充電、幫忙拍照等。

西拉雅管理處選定旅客最多、最熱門的白河區-關子嶺溫泉區、官田區-八田與一紀念園區2大路線，推出5大智慧行動旅遊服務，包括提供「觀光文宣」、國內外旅客所需的鄰近交通指南、景點訊息等「多語諮詢服務」。

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▲▼西拉雅風管處推出智慧行動旅服。（圖／西拉雅風管處提供）

還有提供在地「推薦遊程」，讓不論是來自何處的旅客都可以暢遊西拉雅；因應現代旅客手機網路需求，提供「WI-FI熱點及充電服務」，來到西拉雅不用怕手機沒電、沒網路；以及協助旅客「拍照留念」等。服務時段為每週六上午9點到10點、下午2點到3點。

西拉雅管理處行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，背心上有行動旅服的LOGO「問i」，提供遊客即時服務。只要在西拉雅轄區看見行動旅服人員，都可提出旅遊需求諮詢付物，也可尋求專員，協助拍照留念。

另外，即日起若在關子嶺線、八田與一紀念園區捕獲野生西拉雅行動旅服人員，領取集章卡蓋章就可獲得行銷記念品，若和服務人員拍照打卡上傳臉書，還可向現場行動旅服人員兌換隱藏版小禮，數量有限，送完為止。