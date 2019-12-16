義大利開超跑撞車被「豆豆先生」救過　他5年後涉侵占富商77億元遭通緝

▲沈伯錡被控侵占77億元，前女友的父親因此成為被告上警局說明過。（圖／資料照)

記者劉昌松／台北報導

擁有台灣、美國雙重國籍的沈伯錡2014年間，曾在義大利1場超跑車聚上車禍受困，被英國喜劇演員豆豆先生救出，幾年後，大陸陳姓富豪控告沈，以各種投資理由侵吞至少77億元，陳姓富豪跨海控告沈和王姓台籍女友、女友父親共犯背信、侵占等罪，台北地檢署調查認為無證據證明王女、王父知情，16日處分不起訴，另對沈發布通緝。

墨西哥Aluminicaste公司投資人陳照華指控，多年前開始委託沈伯錡幫忙購買房地產、蓋廠房，陸續給了2.4億美金(當時約新台幣77億元)，結果這些錢疑遭陳私吞，有1部分款項流向台灣，懷疑沈在台灣的王姓女友和父親也是共犯，因此委託律師跨海來台提告沈、王女和王父。

但檢察官調查，王女雖曾和沈交往，並生了孩子，但之後已經分手，沈雖有金援給王女和孩子生活或幫忙購屋，但無證據顯示王女和父親知道這些資金的來源，因此處分不起訴王女和王女的父親，至於沈因未回台接受調查，僅委託律師在台與陳的律師協調和解失敗，檢方已另行發布通緝。

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