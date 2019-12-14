澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

▲澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

記者李宜秦／台北報導

一年一度的耶誕節將至，澎湖福朋喜來登即日起至明年2月8日，每晚5點半點亮澎湖最大聖誕樹，並展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動，推出包括生態影展、林曉培公益演場會、聖誕市集等，打造聖誕海洋花園。

澎湖福朋喜來登「聖誕心願‧海洋永續」活動包括12月6日永續燈展與環境生態公播影展、12月21日愛心大使林曉培公益演唱會、12月21日至22日聖誕心願‧海洋永續市集。

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澎湖喜來登指出，12月每週五均與野望影展合作舉辦「聖誕心願‧海洋永續 環境生態公播影展」，引進世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一月的巡迴播映，宣導遺傳多樣性、物種多樣性、生態系多樣性之生態永續。

▲▼澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

12月21日、22日於舉辦「聖誕心願‧海洋永續」市集，邀請具有特色攤商以環保永續、海廢手作、愛心公益主題結合前來共同參與，傳遞海洋永續觀念，更安排在地公益團體，包括魔豆小舖手作工坊、澎湖家扶中心、海洋公民基金會等單位一起共襄盛舉推廣公益。

而12月21日晚間9點則在Swave微浮酒吧舉辦「福朋送愛‧暖心演唱會」，邀請實力唱將林曉培現場演出，18日前預訂享優惠價，入場費只要600元，另外也販售林曉培親筆簽名的聖誕襪，每支500元、限量20支，聖誕襪全額收入將捐助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會澎湖家扶中心」。

為歡慶佳節時光，澎湖喜來登安排許多聖誕驚喜，包括聖誕老公公、福朋吉祥物樂福龜將現身餐廳，發送可愛的聖誕糖果，還可以讓大小朋友合影留念。平安夜當日，也邀請庇護工場魔豆小舖慢飛天使帶來組曲與舞蹈，帶給大家歡笑與祝福。