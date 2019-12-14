　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

▲澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

記者李宜秦／台北報導

一年一度的耶誕節將至，澎湖福朋喜來登即日起至明年2月8日，每晚5點半點亮澎湖最大聖誕樹，並展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動，推出包括生態影展、林曉培公益演場會、聖誕市集等，打造聖誕海洋花園。

澎湖福朋喜來登「聖誕心願‧海洋永續」活動包括12月6日永續燈展與環境生態公播影展、12月21日愛心大使林曉培公益演唱會、12月21日至22日聖誕心願‧海洋永續市集。

請繼續往下閱讀...

澎湖喜來登指出，12月每週五均與野望影展合作舉辦「聖誕心願‧海洋永續 環境生態公播影展」，引進世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一月的巡迴播映，宣導遺傳多樣性、物種多樣性、生態系多樣性之生態永續。

▲▼澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

▲▼澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

▲▼澎湖福朋喜來登展開「聖誕心願．海洋永續」環保公益系列活動。（圖／喜來登提供）

12月21日、22日於舉辦「聖誕心願‧海洋永續」市集，邀請具有特色攤商以環保永續、海廢手作、愛心公益主題結合前來共同參與，傳遞海洋永續觀念，更安排在地公益團體，包括魔豆小舖手作工坊、澎湖家扶中心、海洋公民基金會等單位一起共襄盛舉推廣公益。

而12月21日晚間9點則在Swave微浮酒吧舉辦「福朋送愛‧暖心演唱會」，邀請實力唱將林曉培現場演出，18日前預訂享優惠價，入場費只要600元，另外也販售林曉培親筆簽名的聖誕襪，每支500元、限量20支，聖誕襪全額收入將捐助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會澎湖家扶中心」。

為歡慶佳節時光，澎湖喜來登安排許多聖誕驚喜，包括聖誕老公公、福朋吉祥物樂福龜將現身餐廳，發送可愛的聖誕糖果，還可以讓大小朋友合影留念。平安夜當日，也邀請庇護工場魔豆小舖慢飛天使帶來組曲與舞蹈，帶給大家歡笑與祝福。

ET快訊
庭長轉介到「真理佛堂」修業1年！富家子難教化　衛生紙縱火奪7
CEO學霸美模驚傳腦腫瘤病逝　享年39歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

史無前例！紅豆配額外關稅漲3成　每公斤22元調高到29元

大水洗雞肉超NG！達人揭禁忌5絕招「小水慢沖」防食物中毒

保障農民權益！　農委會入WTO「18年首漲關稅」：進口紅豆↑32％每公斤29元

台北101突秀元素週期表！　「連3晚限時登場」原來和化學之父有關

輻射冷卻效應清晨8.1℃！今起連4天「小陽春」　19日北台變天濕涼

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

遠航之亂！停業變「烏龍」…張綱維遺書換來10億　交部再給5天陳述意見

勾勒《新竹‧城市美術館》　藝術黃金陣容繪藍圖

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

史無前例！紅豆配額外關稅漲3成　每公斤22元調高到29元

大水洗雞肉超NG！達人揭禁忌5絕招「小水慢沖」防食物中毒

保障農民權益！　農委會入WTO「18年首漲關稅」：進口紅豆↑32％每公斤29元

台北101突秀元素週期表！　「連3晚限時登場」原來和化學之父有關

輻射冷卻效應清晨8.1℃！今起連4天「小陽春」　19日北台變天濕涼

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

遠航之亂！停業變「烏龍」…張綱維遺書換來10億　交部再給5天陳述意見

勾勒《新竹‧城市美術館》　藝術黃金陣容繪藍圖

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！　仙女妻要離婚：只分到22元

最後一場！雙子座流星雨今晚大爆發　肉眼可見、避開月亮看更精彩

苗栗民宅2樓竄火舌　少女洗完澡「抱狗、敷臉」驚慌逃：嚇死人

中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

門票70元！高雄港「JETS嘉年華」12/21開幕　40項↑遊樂設施、還能吃美食

媽媽弟弟門外溫情勸降！國民黨部炸彈客「握槍+遙控器」朝警狂吼：要死一起死

謝和弦正宮：為感情放棄喜歡的事是這輩子最蠢決定　16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

「老司機」為何這麼痛恨扭力樑？操駕安定感及舒適度是一大考驗

身揹「撒旦之母」！頑強抵抗13小時　「人肉炸彈客」手握引爆器曝：市區也放了

澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

整箱食物丟樹下！　網揭原因藏洋蔥

拍末班機畢業照　遠航員工白流淚

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

遠航停業變烏龍　張綱維遺書換來10億

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

更多熱門

相關新聞

貓咪每年破壞聖誕樹　飼主靈機設立結界

貓咪每年破壞聖誕樹　飼主靈機設立結界

對於家裡養貓咪的人來說，貓和聖誕樹絕對就像是哈利波特和佛地魔，兩者無法共存於世，不過這個聰明的主人靈機一動，毫不費力的守護了今年聖誕樹的安全，網友全都拍手叫好。

第1111萬旅客抵台！韓國客玩台北

第1111萬旅客抵台！韓國客玩台北

【遠航停飛】兩年前就提醒澎湖縣府，別再讓復興停航事態重演

【遠航停飛】兩年前就提醒澎湖縣府，別再讓復興停航事態重演

海瑞溫斯頓錦簇鑲嵌成經典

海瑞溫斯頓錦簇鑲嵌成經典

花蓮搶高齡旅遊大餅　培訓人才提升軟實力

花蓮搶高齡旅遊大餅　培訓人才提升軟實力

關鍵字：

聖誕節觀光市集演唱會澎湖

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

Gary老婆「正面近照」曝光！

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

快訊／國民黨部炸彈客投降

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

阿嬤右臉挖出55年「1元硬幣大」老黑頭

更多

最夯影音

更多
不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面