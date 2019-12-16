學測後抒發一下「把教育部給他炸掉！」　Dcard自介2年沒改衰挨告

▲黃男高中學測結束後，用自介文抒發心情，2年後因此吃官司。（示意圖與本案無關／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北20多歲黃姓男子，3年前高中畢業考完學測，為了抒發大考壓力，在網路交友程式Dcard自介欄寫下「把教育部給他炸掉！！！」幾年後，警方上網巡邏發現，這段話可能涉及「恐嚇公眾罪」，依法將正在當兵的黃男移送法辦，台北地檢署調查後採信黃男說詞，他當年只是要表達對學測制度一改再改的不滿，以沒有犯意等理由，處分不起訴。

黃男是在2017年3月間，在Dcard的自我介紹欄中寫下「認真耍廢三天三夜！！！把教育部給他炸掉！！！」等文字，被台北市中正一分局發現，有恐嚇公眾要加害生命、身體罪嫌，2019年將正在當兵的黃男移送北檢偵辦。

黃男到案一開始還不知道怎麼回是，聽到是為了網路自介文後喊冤，當時他剛考完學測，看到新聞說教育部又要改變制度，一時情緒不滿，才衝動寫下這些文字，寫完自己也都忘了。檢察官觀察黃男自介的前後文，認為一看就知道是戲謔誇飾的心情分享，只是要抒發對教育制度不滿的情緒，應該沒有要恐嚇公眾的犯意，因此處分不起訴。

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