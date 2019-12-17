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分析師：若 iPhone 12 銷售不佳　5G電信商要擔起最大責任！

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲蘋果 iPhone 12 的銷量將會大受5G覆蓋率影響。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone是否會在2020年推出5G版，引發不少預測討論，一些分析師預估5G版將增加iPhone的出貨量。然而根據 9TO5Mac 報導，有分析師預測，因為美國電信商鋪設5G網路覆蓋率還需要一段時間的緣故，恐會影響iPhone的銷售量。

研究機構Loup Ventures合夥人Gene Munster在接受CNBC採訪時表示，他認為iPhone推出5G的第一年將令投資者失望，雖然轉向5G仍然是蘋果巨大的機會，但是電信商的5G網路覆蓋率恐怕還需要一段時間，將成為過程中的瓶頸。

不過，美國的電信商對於在2020年底之前的5G覆蓋率表示樂觀，Verizon的高管曾表示，他們預計明年5G覆蓋率將能遍及美國一半的用戶，而其他電信商則表示覆蓋率可能達到75％。AT＆T於本週開始推出5G，但與4Ｇ相比，AT＆T具有很大的侷限性，速度上也有很大的進步空間。

Muster認為，如果iPhone 12 5G版的銷售情況低於分析師當前的預期，這將會是電信商端的問題而非蘋果的問題。

據外電報導，由於5G將至，蘋果公司預測明年iPhone 12的出貨量將會超過1億部，超出今年iPhone 11和iPhone 11 Pro的預計銷售額20％以上。
 

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