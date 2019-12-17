蘋果電腦不中毒神話破滅？資安公司發布報告　Mac威脅偵測呈上升趨勢

▲蘋果早期在諸多廣告中宣傳，與Windows PC相比，Mac受病毒感染的機率小得多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

網路資訊安全公司Malwarebytes周一（16日）發布報告指出，儘管蘋果早期在諸多廣告中宣傳，與Windows PC相比，Mac受病毒感染的機率小得多，但時代在變，經檢測發現，Mac今年威脅偵測有上升的趨勢。

報告指出，在2019年排行前25的威脅檢測中，有6種是Mac威脅，占總檢測數量的16%。「也許16%乍聽之下不是非常多，但考慮檢測到這些威脅的設備數量時，結果將變得非常有趣。」儘管Mac威脅的檢測數量小於PC，但Mac的數量同樣小於PC，Mac用戶群大約是Windows用戶群的1/12，因此「16%」這個數字變得相當重要。

在Windows設備上，今年每部設備受到4.2次檢測，而在Mac今年每部設備則是受到9.8次檢測，是Windows用戶的1倍。

▼Mac威脅偵測呈上升趨勢。（圖／取自Malwarebytes）

當然，這些數據是存在偏差的，因為受調查的設備都是安裝了Malwarebytes的設備，而目前為止仍有許多Mac用戶認為他們的電腦不需要防毒軟體；此外，一些PC用戶往往一開始會認為免費的Windows Defender已具有足夠的防護力，直到他們的設備有受到感染的跡象才下載了適用於Windows的Malwarebytes。因此，所有Mac（而不只是安裝了Malwarebytes的Mac）的總體威脅檢測率可能不如此數據樣本高。

Mac惡意軟體首度被列入全球發現次數最多的5大威脅中，並占據了第二名及第五名。今年Malwarebytes檢測發現率第二高的威脅是個名為NewTab的Mac廣告軟體，在所有平台上佔據檢測總數的4%。第五名的檢測則是一個名為PUP.PCVARK的威脅，這些是特定開發人員提供的各種潛在有害程序，其中大多數是Advanced MacKeeper的複製品，約佔總檢測量的3％。

不過科技網站《MacRumors》指出，儘管Malwarebytes的報告顯示針對Mac的惡意軟體數量正在上升，但值得注意的是，Mac面臨的威脅主要包括廣告軟體及「潛在有害程式」，有更多惡意軟體能感染Mac，但他們能攻擊的範圍有限，因此不太可能影響大多數Mac用戶。

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