藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

▲葉匡時呼籲選民支持陳根德重返立院，讓桃園大發展。（圖／陳根德競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藍軍團結，氣勢如虹！國民黨提名、桃園市第一選區立委候選人陳根德，14、15日兩天於龜山、桃園、蘆竹成立競選總部，朱立倫、候友宜、吳敦義、葉匡時、桃園市正副議長等藍營人士，共同呼籲選民支持陳根德重返立院；而原擬和陳根德參選同選區的藍營市議員詹江村，也在臉書PO文，要粉絲力挺陳根德，讓國民黨在國會過半！

▲詹江村臉書PO文支持陳根德。（圖／翻攝自網路）

詹江村有「村長」稱號，在臉書有廣大「村民粉絲」，日前臉書PO文，以個人榮辱事小，呼籲粉絲力挺陳根德，該臉書PO文一出，「村民粉絲」紛紛留言稱許他「就是大器、有大格局…」。

據了解，尋求六連霸的陳根德，四年前立委選舉，以5000多票差距，敗給當時空降桃園第一選區的鄭運鵬，此次捲土重來，面對市長鄭文燦全力輔選鄭運鵬，加上藍營市議員詹江村一度揚言參選，使陳根德和鄭運鵬呈五五波局面。

▲鄭運鵬拚連任，不敢掉以輕心。（圖／翻攝自網路）

未料，尋求連任的鄭運鵬，此次也面臨民眾黨陳泓維以及一邊一國沈育和，瓜分年輕選票和泛綠陣營的分票，日前內政部政務次長陳宗彥與鄭運鵬同場的活動中，語出驚人表示：「政黨票投小黨是浪費選票，要集中投給民進黨」，陳宗彥此語引起爭議，鄭運鵬選情反未有加分，使原和鄭運鵬呈五五波的陳根德，因競選總部成立，藍軍展現團結氣勢，再加上詹江村臉書公開挺陳助力，已使陳根德後勢看好。

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