　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲詹江村臉書PO文支持陳根德。（圖／翻攝自網路）

▲葉匡時呼籲選民支持陳根德重返立院，讓桃園大發展。（圖／陳根德競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

藍軍團結，氣勢如虹！國民黨提名、桃園市第一選區立委候選人陳根德，14、15日兩天於龜山、桃園、蘆竹成立競選總部，朱立倫、候友宜、吳敦義、葉匡時、桃園市正副議長等藍營人士，共同呼籲選民支持陳根德重返立院；而原擬和陳根德參選同選區的藍營市議員詹江村，也在臉書PO文，要粉絲力挺陳根德，讓國民黨在國會過半！

▲詹江村臉書PO文支持陳根德。（圖／翻攝自網路）

▲詹江村臉書PO文支持陳根德。（圖／翻攝自網路）

詹江村有「村長」稱號，在臉書有廣大「村民粉絲」，日前臉書PO文，以個人榮辱事小，呼籲粉絲力挺陳根德，該臉書PO文一出，「村民粉絲」紛紛留言稱許他「就是大器、有大格局…」。

據了解，尋求六連霸的陳根德，四年前立委選舉，以5000多票差距，敗給當時空降桃園第一選區的鄭運鵬，此次捲土重來，面對市長鄭文燦全力輔選鄭運鵬，加上藍營市議員詹江村一度揚言參選，使陳根德和鄭運鵬呈五五波局面。

▲詹江村臉書PO文支持陳根德。（圖／翻攝自網路）

▲鄭運鵬拚連任，不敢掉以輕心。（圖／翻攝自網路）

未料，尋求連任的鄭運鵬，此次也面臨民眾黨陳泓維以及一邊一國沈育和，瓜分年輕選票和泛綠陣營的分票，日前內政部政務次長陳宗彥與鄭運鵬同場的活動中，語出驚人表示：「政黨票投小黨是浪費選票，要集中投給民進黨」，陳宗彥此語引起爭議，鄭運鵬選情反未有加分，使原和鄭運鵬呈五五波的陳根德，因競選總部成立，藍軍展現團結氣勢，再加上詹江村臉書公開挺陳助力，已使陳根德後勢看好。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
台中驚傳一氧化碳中毒！12歲男童無呼吸心跳　4人送醫
麥當勞新優惠！12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

我們夫妻都是議員！　蘇志強宣告「1220遞補就任桃園市議員」

斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

台中驚傳瓦斯外洩！全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度斷氣

2019苗栗音樂佳餚節　搖滾天團八三夭領銜飆音浪

第三屆「一星衣益 」公益活動大江展開　3880件義賣商品歡迎購

台南智慧綠能科學城啟用　陳其邁：北林口、南沙崙打造台灣綠金聚落

台南福利地圖APP　讓社褔地點e指通

台南立人國小新建幼兒園工程8124萬　陳亭妃向教育部爭取成功

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

平均56歲熟齡女high跳《怪美的》 「不輸年輕人」觀光客全佩服看傻

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

藍軍團結、詹江村臉書PO文支持　陳根德後勢看好

我們夫妻都是議員！　蘇志強宣告「1220遞補就任桃園市議員」

斗六七品火鍋低調愛心　邀育幼院童享用聖誕晚餐送禮物

高雄一德夜市熄燈！上百攤商集結抗議喊「罷免韓國瑜」...大批警舉牌警告

台中驚傳瓦斯外洩！全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度斷氣

2019苗栗音樂佳餚節　搖滾天團八三夭領銜飆音浪

第三屆「一星衣益 」公益活動大江展開　3880件義賣商品歡迎購

台南智慧綠能科學城啟用　陳其邁：北林口、南沙崙打造台灣綠金聚落

台南福利地圖APP　讓社褔地點e指通

台南立人國小新建幼兒園工程8124萬　陳亭妃向教育部爭取成功

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

蔡英文狂丟7邦交國　馬英九：讓台灣產生「亡國感」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

蔡英文彰化參拜　遭前國道收費員突襲

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

疑瓦斯外洩全家人一氧化碳中毒

環狀線通車塞　23條道路納監控

新建案佔用都市計畫道路用地拆除

海口里要求納入　航空城區段徵收

帕金森氏症發作癱倒路邊　2警及時救援

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

拍賣員種產銷履歷辣椒　吃更有保障

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

無痕山林樂活趣　桃園虎頭山舉行

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

更多熱門

相關新聞

于美人：宋楚瑜當總統會讓台灣人最放心

于美人：宋楚瑜當總統會讓台灣人最放心

親民黨副總統參選人余湘，與不分區立委候選人滕西華、張碩文、蔡沁瑜及發言人于美人，前往雲林訪視「同仁老學堂日間照護中心」。余湘認為照顧的長者的思想跟觀念應該要改變，于美人說，老學堂照護鬆綁的理念跟親民黨很合，呼籲外界擺脫藍綠的束縛，宋楚瑜當總統會讓台灣人最放心。

政府不能靠稅收　張善政喊「停砍軍公教年金」

政府不能靠稅收　張善政喊「停砍軍公教年金」

挺波特王　宋楚瑜：不叫蔡英文總統要叫什麼？

挺波特王　宋楚瑜：不叫蔡英文總統要叫什麼？

即／館長：韓辦邀約直播「我答應了」

即／館長：韓辦邀約直播「我答應了」

台南議會國民黨團轟：陳宗彥教唆新住民投廢票

台南議會國民黨團轟：陳宗彥教唆新住民投廢票

關鍵字：

2020大選2020桃園市立委陳根德鄭運鵬

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面