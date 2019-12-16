斷開藍綠鬆綁　于美人：宋楚瑜當總統會讓台灣人最放心

記者蔡文鈴／雲林報導

親民黨副總統參選人余湘，與不分區立委候選人滕西華、張碩文、蔡沁瑜及發言人于美人，前往雲林訪視「同仁老學堂日間照護中心」。余湘認為照顧的長者的思想跟觀念應該要改變，于美人說，老學堂照護鬆綁的理念跟親民黨很合，呼籲外界擺脫藍綠的束縛，宋楚瑜當總統會讓台灣人最放心。

于美人體驗長者被照護時，被綑綁束縛的感覺，更有感而發的說，「我難道要這樣子渡過我的餘生嗎？照顧的思想跟觀念應該要改變。」就像你一直投藍投綠，沒有投藍投綠，你就會覺得很恐怖。可是被藍綠綑綁二十年，小黨沒有票，二十年都給你大黨，台灣有比較好嗎？大黨只會走極端，「為什麼親民黨這次一直講說要斷開藍、綠的鬆綁？今天看到院長的這個概念，跟我們理念非常吻合。」

▲親民黨副總統參選人余湘，不分區立委參選人滕西華、張碩文、蔡沁瑜及發言人于美人，前往雲林訪視「同仁老學堂日間照護中心」。（圖／親民黨發言人張碩文提供，下同）



于美人表示，我們不是只有身體的鬆綁，思想一定要鬆綁，勇敢的投親民黨，不要怕，目前所有的民調都顯示，不放心宋楚瑜當總統的只有1.4%，不放心韓國瑜的39%，不放心蔡英文的是20幾%。「所以宋楚瑜是最讓全台灣人最放心當總統的人，除了他，你要選誰？」

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