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台南議會國民黨團轟陳宗彥教唆新住民投廢票　高呼下架傲慢囂張的民進黨

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▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，掌管中選會的內政部次長陳宗彥居然教唆新住民投廢票，國民黨團高呼下架傲慢囂張的民進黨。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨，掌管中選會的內政部次長陳宗彥居然教唆新住民投廢票，國民黨團高呼下架傲慢囂張的民進黨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團16日怒轟「民進黨完全執政完全違法亂紀！」指掌管中選會的內政部次長陳宗彥，居然教唆新住民投廢票，後壁放炸彈，對手誣指韓粉做的，養網軍讓楊蕙如逼死外交官，國民黨籍參選人遭抹紅抹黑案，卻不見偵查，國民黨團高呼下架傲慢囂張的民進黨！

國民黨團書記長議員蔡育輝，16日帶領王家貞、蔡淑惠、榮智、方一峰、李鎮國、林美燕、盧崑福、李中岑等人，手持「囂張傲慢的陳宗彥、管碧玲、吳秉叡言論說不」、「網路霸凌殘害忠良」、「選舉奧步抹黑造謠」、「反對1450網軍東廠」等看板，召開「請選民向傲慢囂張的民進黨說不！」記者會。

蔡育輝指出，民進黨在立法院有66席，賴清德這位落跑台南前市長輔選時還跟選民哭訴要給民進黨一口氣，不讓在野黨有監督的機會，完全執政的民進黨燒煤發電，南部的天空都是一片灰，呼吸被毒死，水庫種電，喝水被毒死，選民還要讓民進黨一黨獨大嗎？自從他投入立委選戰，對手送白鐵便當盒，卻誣指他送塑膠便當盒賄選，現在國民黨後壁黨部被人放炸彈，對手又說是韓粉做的，對手之前就被民進黨內參與初選者告賄選，他也到地檢署按鈴，結果直到今日也不見檢方有任何動作，難道是要放縱選舉奧步百出嗎？

王家貞痛罵，內政部次長陳宗彥呼籲桃園新住民投給小黨浪費選票，看到蔡英文、民進黨就蓋下去，萬一蓋錯，乾脆把選票蓋成廢票，執政的民進黨居然可說出投廢票的言論，台南後壁黨部被放置炸彈，議員蔡育輝對手居然誣指韓粉做的，韓國瑜當選高雄市長，管碧玲說高雄人對不起台灣，吳秉叡立委也說全面支持一例一休，不爽別投民進黨，執政黨不配稱民主，也不配稱進步黨，更不知民進黨良心何在？

蔡淑惠則批民進黨選舉手段卑劣，只會嫁禍對手，罵韓國瑜落跑市長時，賴清德不是落跑市長嗎？韓國瑜11個月就能讓高雄平登革熱，免淹水，賴清德卻是大雨一下台南出現3千個坑洞，登革熱還讓台南 112人死亡 ，譏笑韓國瑜時民進黨已讓自己蒙羞。

蔡淑惠還提醒選民，開票當天手機一定要充足電，外界盛傳，開票當天會大停電，還會製造假車禍，吳淑珍有前例，請大家告訴大家，要慎防民進黨奧步。林美燕說，選舉是要選賢與能，選出優質的人才才能為選民和國家服務，但民進黨執政後卻是選舉花樣百出，不斷用似似而非的言論誤導選民，當家還鬧事，請選民真的要睜大眼睛，千萬不要被民進黨奧步影響，否則選出不適任者，害的是百姓。

尤榮智表示，總統、立委選舉進入倒數白熱化，蔡英文居然能用國家資源直播來參選，上行下效，下面當然荒腔走板，離譜的是民進黨還不斷在選前放利多，旅遊可以秋冬補助，逛夜市也可以補助，可是另一方面，卻不把老百姓的人命當一回事，在提供民生用水的烏山頭水庫種電，喝出人命誰負責。

盧崑福則嗆民進黨，寧可相信世界上有鬼，也不可以相信民進黨的一張嘴，民進黨養網軍，楊蕙如害死一名優秀的外交官，沒被害死的不知有多少，如今事發，楊蕙如人呢？後面的金主呢？民進黨不需要交代嗎？國民黨應該硬起來，上凱道找真相！

方一峰說，民進黨在高雄執政年，下個雨居然能下出5個坑洞，民進黨不知檢討，韓國瑜選贏了，管碧玲說高雄人對不起台灣，現在這些敗選者聯盟都在中央執政，是誰對不起台灣？吳秉叡還囂張的說，不爽可以不投民進黨，民進黨執政百姓日子好過嗎？大家不爽，真的要下架民進黨。

李鎮國說，民進黨是一個非常會選舉算計的政黨，小到選舉送白鐵便當盒，大到政策買票，台南當選的民進黨立委，平日也不知做些什麼，但選舉一到，立刻收割中央果實，將它化為自己選舉資源，民進黨這樣的作法根本是禍延子孫，一個國家沒有政黨相互監督是無法進步的，老百姓為了自己和國家未來，千萬不能讓一黨獨大，這才是百姓的福氣。

李中岑也說，民進黨說的是天花亂墜，做的卻是傷天害理，賴清德對得起台南人嗎？賴神因為大雨台南淹水嚴重掉落神壇，又因為狂徵暴斂地價稅、房屋稅，掀起滔天民怨，賴清德要選民給民進黨一口氣，百姓又要跟誰喊冤，民進黨只會利用地下電台騙老人和用反送中騙年輕人，民進黨執政這4年，老百姓日子已經非常難過了，老人和年輕人真的還要這樣沒有希望的未來嗎？

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