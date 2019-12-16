快訊／台中民宅疑瓦斯外洩　全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度失去呼吸心跳

▲台中市龍井區一處民宅疑瓦斯外洩、門窗緊閉，全家人疑因此一氧化碳中毒。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市16日晚間7時許，龍井區新庄街二段一處民宅疑因桶裝瓦斯外洩加上門窗緊閉，導致一氧化碳濃度過高，屋內4名民眾疑一氧化碳中毒，救護人員獲報趕赴現場時，其中1名12歲男童一度失去呼吸心跳，經送醫急救後已恢復生命跡象；其他2名成年男女有噁心嘔吐、頭暈等症狀，還有1名4個月大的男嬰則意識清楚，分別送往台中榮總及澄清醫院救治。詳細情形警消正釐清調查中。

消防局表示，16日晚間7時30分許接獲報案，稱龍井區新庄街二段一處民宅內的民眾疑似發生一氧化碳中毒，立即派遣犁份、工業區、龍井及春社等分隊，出動6車15人前往搶救。到場後發現有4名患者，其中1名12歲男童已失去呼吸心跳，無法進行電擊，緊急送往中港澄清醫院急救；另則有1名35歲男性有噁心嘔吐情形，送往台中榮總；1名30歲女性有頭暈情形,送往澄清醫院；1名4個月大的男嬰，意識清楚，送往榮總醫院觀察。

16日晚間9時30分許中港澄清醫院表示：經本局救護人員急救處置，12歲男童到院後已恢復呼吸心跳，目前轉往台中榮總醫院治療。

消防局指出，現場測得一氧化碳數值為350ppm，經了解該戶為租屋處，共住有5人（3男2女），事發時1名24歲女性於2樓洗澡，男嬰及母親則在2樓房間，12歲男童在1樓廚房用餐，32歲男姓在1樓客廳休息，除24歲女性外其餘4名患者皆送醫救治。

▲▼救護人員到場發現，該民宅廚房有罐裝瓦斯桶，且窗戶緊閉。

據了解，該戶為3樓建築，救護人員到場時發現1樓廚房門窗緊閉，而熱水器雖設置在1樓廚房外，但使用的是桶裝瓦斯，未加裝強制排氣設備，疑因此發生一氧化碳中毒。詳細情形須警消進一步調查釐清。

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