緊閉門窗一氧化碳中毒！　苗栗1家4口嘔吐送醫高壓氧治療

▲蔡建宗副院長提醒，若發生一氧化碳中毒，一定要即刻送到醫院接受高壓氧治療，降低後遺症發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名5歲女童，日前在家嘔吐後，呼吸微弱送至大千綜合醫院就醫，到急診室後其父母及弟弟陸續也出現嘔吐、頭暈、頭痛、全身無力等症狀，急診醫師機警發現一家4口同時陸續出現相同症狀，懷疑可能是一氧化碳中毒，經抽血後確定診斷，當晚立即安排高壓氧治療，以避免一氧化碳中毒造成腦部損傷。一家4口人在接受治療後狀況穩定，已順利出院返家休養。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，在室內空間，使用瓦斯熱水器及爐具常因通風不良或使用不慎，容易導致燃燒不完全，而產生一氧化碳，因其為一種無色無味的氣體，且與紅血球中的血紅素結合的能力是氧氣的230～270倍，一旦結合便會造成氧氣不易釋放至組織中，造成組織缺氧或死亡，所以一般人常常意外中毒了也不自覺，進而對健康、生命造成威脅。

▲1家4口出現嘔吐、頭暈、頭痛、全身無力等症狀，確診為一氧化碳中毒，立即安排高壓氧治療，以避免腦部損傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡建宗強調，平時使用瓦斯熱水器及爐具，一定要注意保持通風，尤其在冬天民眾更容易因氣溫驟降而緊閉門窗，導致屋內通風不良進而提高一氧化碳中毒發生的機會。提醒民眾使用熱水器除了要定期安檢，也要注意排氣功能，才能為居家安全增添保障。

大千醫院也呼籲民眾，若民眾發現家中成員有頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，首先應放輕動作並緩慢的打開門窗，讓一氧化碳隨空氣流動飄散出去，再將患者移到通風處所鬆解衣物，讓中毒者下顎向上抬高，保持呼吸順暢，若中毒者無呼吸心跳必須實施心肺復甦術，並儘速撥打119電話送醫急救。

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