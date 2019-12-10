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苗栗外籍移工屋內烤火取暖「窗開一小縫」　4人一氧化碳中毒1昏迷　

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▲苗栗縣銅鑼鄉4名外籍移工在室內烤火取暖，導致4人一氧化碳中毒，其中1名女性陷入昏迷送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣銅鑼鄉4名外籍移工在室內烤火取暖，導致4人一氧化碳中毒，其中1名女性陷入昏迷送醫急救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日天氣溫度驟降，苗栗縣銅鑼鄉有4名外籍移工在室內燒炭火取暖，雖然窗戶有開一個小縫，但仍然因為氧氣不足，導致一氧化碳中毒，其中1名女外籍移工一度昏迷，所幸被送往醫院經過高壓氧治療，才撿回一條命。

苗栗縣消防局指出，8日下午接獲通報，稱在銅鑼鄉山區的1間宮廟，傳出有民眾陷入昏迷，救護車趕往搶救，其中1名女性當場昏迷，經救護人員現場初步救治後意識逐漸恢復，但還是有四肢無力、全身虛弱無法行走的狀況，經送醫後所幸這名女移工用高壓氧治療，目前情況恢復穩定。

▲所幸這名中毒的女移工，經醫院使用高壓氧治療後，目前狀況已經恢復穩定。（圖／黃孟珍翻攝／替代照，非本文當事人。）

▲所幸這名一氧化碳中毒的女移工，經醫院使用高壓氧治療後，目前狀況已經恢復穩定。（圖／黃孟珍翻攝／替代照，非本文當事人。）

大千醫院副院長蔡建宗表示，在密閉的空間裏面因為氧氣含量比較不夠，因而造成火源燃燒不完全，就容易導致一氧化碳中毒；所幸這名外籍移工經過高壓氧治療，目前情況也恢復穩定當中；醫生呼籲民眾，冬天使用熱水器或自室內烹煮食物，都要保持空氣的流通，以避免類似情況再度發生。

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