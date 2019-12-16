恐佈！機車雙載被捲大貨車輪下　妹驚險逃死卻見姊已爆頭慘亡

▲大貨車右轉時疑大車死角，未發現直行機車因此撞上，機車駕駛越南籍女性移工慘遭捲入車輪當場爆頭亡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮16日下午發生死亡車禍，一輛大貨車於新豐路右轉時疑因視線死角，未發現直行機車，2車撞擊後整部電動機車被捲進貨車後輪壓成廢鐵，強烈撞擊力道讓現場灑滿機車零件、電池及安全帽，相當可怖；而越南籍女性移工機車白姓女騎士遭捲入車底當場爆頭慘死，其後座的妹妹范姓女子則全身擦挫傷，經送醫治療已無大礙。詳細車禍情形警方正調查釐清中。

▲▼ 越南籍女性移工機車白姓女騎士遭捲入車底當場爆頭慘死，其後座的妹妹范姓女子則全身擦挫傷。

警方表示，16日下午2時許，一部大貨車要從新豐路96巷右轉時，疑因視線死角或不明原因，撞到直行的電動機車，機車被捲入貨車左後輪，騎士的安全帽、拖鞋及機車電池零件散落在地。

▲▼強烈撞擊力道讓現場灑滿機車零件、電池、安全帽及拖鞋。

電動機車由越南籍移工白姓女子（24歲）騎乘，後面載著同是越籍的范姓女子（23歲），2人為姊妹關係，白女被大貨車輾過當爆頭死亡，范女則身上手腳多處擦傷，經送往佑民醫院後發現全身有多處擦挫傷，須進一步安排照X光觀察是否有無骨折情形，無生命危險。

警方指出，由於該路段沒有路口監視器，第一時間難以判定是否有一方有違反交通號誌規定，須從附近民宅監視器或貨車行車紀錄器作判斷，詳細事故原因仍須進一步調查釐清。

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