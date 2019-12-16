男收購總統連署書「想賺20元差價」！中檢首起違反選罷法起訴

▲陽男透過Line訊息向友人收購總統連署書。（圖／台中地檢署）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

金門地檢署偵辦全國首起收購總統候選人連署書案，當事人中國紅色統一黨主席黃榮章已經潛逃出境，檢方12月初依違反選罷法起訴涉案的副主席李金澤等7名幹部。台中地檢署還查出，一名陽姓男子得知有公司以百元價格收購連署書，即以每張80元展開收購，企圖賺取20元差價；台中檢方今依違反總統副總統選舉罷免法起訴陽男。

金門地檢署日前查出，黃榮章涉嫌以現金收購總統、副總統候選人連署書，以每張80至200元為對價，並透過黨內法律顧問兼副主席李金澤，以及李璇、林嘉謙、陳建文、黃盟強等人，向全國有正副總統候選人連署資格的人行賄收購連署書。檢方9月23日陸續傳喚相關人等到案，並於本月初將涉案7人依法起訴，但主嫌黃榮章仍潛逃在外。

台中地檢署偵查後發現還有漏網之魚，黃榮章秘書林芯瑜透露收購訊息給金夠力人力公司、愛打拼人力公司負責人王淑慧，王女認為有利可圖，便在Line群組中發送訊息，以100元價格收購連署書。

陽男平時以打零工維生，在群組中得知訊息後，認為其中有價差可以牟利，因此陸續向多名好友發送收購訊息，開價80元一份，企圖賺取中間每份20元價差。但卻被好友嫌棄「價格太低」。台中檢方10月接獲情資展開搜索時，發現陽男一份連署書都沒拿到，雖然如此，但他行徑已構成賄賂要件，仍依違反選罷法將其起訴。

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