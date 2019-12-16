女騎士橫跨雙黃線辯「我沒撞到」…車身刮痕成鐵證！肇逃下場曝光

▲洪女不耐車陣中停等，跨越雙黃線擦撞對向車輛。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區日前發生一起肇事逃逸案件，洪姓機車女騎士於建國北路被卡在車陣中、不耐久候，跨越雙黃線至對向車道，與葉姓自小客駕駛發生擦撞，事後卻若無其事地離去；葉姓駕駛憤而向警方報案。警將洪女通知到案，她辯稱，她沒有撞到對方的車，但警方查看葉姓駕駛的車輛有明顯的擦撞痕跡，又有行車紀錄器佐證，罪證確鑿，警將洪女依法開罰1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

台中市第三警分局交通分隊表示，於11月8日上午11時許接獲報案，葉姓自小客駕駛（51歲）稱他於南區建國北路往東興路方向行駛時，由於對向車流量大，整排汽、機車動彈不得，一輛機車不耐久候，居然在車陣中跨越雙黃線到對向車道，導致他的汽車遭到該部機車擦撞，對方不但沒下車查看還離去，遂向警方報案。

經警調閱周邊監視器及相關行車紀錄器，發現該機車主人為洪姓女駕駛（68歲），將她通知到案後，她向警方辯稱，她當時騎在建國南路往中山醫院方向，因要超越前方車輛，但車流量很大無法前進，才會在同向的汽車前方左側等候，停等時並沒有撞到葉男的車輛。

但警透過監視器畫面發現，洪女停等的位置已經跨越雙簧線，是逆向行駛，而葉男駕駛的車輛也有很明顯的擦撞痕跡，與洪女說詞完全不同。

▲洪女橫跨雙黃線與對向車發生擦撞，卻向警否認，警從葉男車身刮痕及行車紀錄器認定洪女說詞不予採信。

交通分隊長蔡興邦說，洪姓駕駛因故擦撞車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，洪姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。

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