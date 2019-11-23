屏科大EMBA慈善義賣　助偏鄉醫療＆地方弱勢學子　

▲屏東科技大學管理學院高階經營管理碩士在職專班，校慶義賣，幫助偏鄉醫療＆地方弱勢學子。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學管理學院高階經營管理碩士在職專班在管理學院劉書助院長及EMBA校友聯誼會王榮愷會長帶領下，已連續4年校慶舉辦慈善義賣活動，並將義賣所得將全數捐出，今年共捐贈6萬元給恆春基督教醫院、南榮國中、東港鎮以栗國小，來幫助屏東偏鄉醫療、地方弱勢學子。

▲▼屏科大EMBA義賣。

為加深畢業校友與母校的連結，屏科大近年來積極與各產業界傑出校友搭起穩固的交流橋樑，每年舉辦EMBA慈善義賣活動，帶動更多校友返校與師長、學弟妹互動，達到實務與理論的結合。

其中大田海洋食品、家鄉豬-中央畜牧場捐出公司的知名食品來參與義賣。齒時齒刻牙醫診所擁有口腔衛教、牙科醫療、假牙製作一條龍的服務品質，在場教導民眾口腔衛生保健的技巧，參加口腔衛生小遊戲還能得到牙膏試用品，民眾現場留下資料預約成功者，後續由專人約診確認即可看診免掛號費，自費享9折優惠。

熊麻吉主題民宿提供FB打卡了解墾丁特色風格民宿換取小禮物的活動來吸引人潮，吉美手作坊販售自製手工黑糖薑片、綜合堅果花生糖等養生食品。牡丹鄉高士社區發展協會推出產量稀少的新鮮椴木香菇及推廣原民文化。另享茗茶業、龍濤茶莊、奈堤雅咖啡食尚館等屏東在地業者贊助EMBA義賣共襄盛舉。

戴昌賢校長希望透過EMBA校友聯誼會每年貢獻義舉，讓學校老師學生們一起響應公益活動，回饋社會大眾，也歡迎大家報考加入屏科大管院EMBA的行列。