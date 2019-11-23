環保公益兩得　宜蘭同樂國小畢業班手工編提帶義賣

▲▼環保手工編提帶義賣，宜蘭同樂國小畢業班，愛心不落人自發公益助人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭同樂國小畢業班，愛心不落人自發公益助人，環保手工編提帶義賣，所得將全數捐出給宜縣聯合勸募基金會，活動將先行試賣，從26日至12月6日，試賣期間訂購可享受優惠價格（每條120元），環保、公益一舉兩得，校方敬請善心人士共襄盛舉，讓愛滿人間。

同樂國小63屆這兩個班在2018年時，老師就帶著孩子去淨灘活動，從淨灘的過程中，看到了許多塑膠袋的廢棄物，給了孩子很大的省思，也埋下環保意識愛地球的種子。由於六年忠班黃姿榕老師對於編繩教學很有興趣，也頗有心得，想教孩子製作環保編繩杯帶，原本只想要自己使用，但小朋友編完後欲罷不能，頻頻詢問還能不能再做？

此時引發思考，何不讓孩子製作手工杯帶，並將其作品義賣，義賣所得再捐贈給聯合勸募基金會，這個提議馬上獲得學生的同意，每個小朋友都利用課餘時間熱情的編織，希望於能盡一己之力，幫助需要幫助的人。

校長林弘杰覺得同樂孩子能結合環保概念及編織學習於畢業前夕來發想如何運用自己所學幫助他人，確實難能可貴也深具意義。

校長林弘杰也自行認購10條提帶拋磚引玉,讓學生、家長、老師一起來同樂行善。63屆畢業生準備到聯合勸募基金會協助兌換發票，並將義賣所得將全數捐出給宜縣聯合勸募基金會。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►基隆警匪駁火現場還原...陳嫌以為甩掉跟監 警尾隨40分鐘圍捕

►阿扁擬列不分區名單 柯P：2016年早該處理掉了！損害法律尊嚴

►韓國瑜標榜「庶民」參選 柯文哲譏：有錢不要故意裝什麼庶民