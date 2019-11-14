迎聖誕來大江消費　送雙人來回機票去芬蘭賞極光

▲大江購物中心打造6000坪聖誕遊逛街城。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接聖誕來臨，各家百貨業者自11月起，開始為館內增添聖誕氣氛，期吸引消費者。桃園中壢區大江購物中心，除精心打造的「6000坪聖誕遊逛街城」，12月份更是大手筆要送出價值10萬元、由台北飛往芬蘭的雙人來回機票，邀請2名幸運兒前往當地追極光、拜訪官方聖誕老人村，熱鬧迎接2020年。

▲▼大江購物中心打造6000坪聖誕遊逛街城。（圖／大江提供）

大江購物中心14日指出，迎接下個月聖誕節的到來，該中心今年精心打造的「6000坪聖誕遊逛街城」系列活動，在館內挑空區「伯利恆之星」的照耀之下揭開序幕，有聖誕節由來的經典場景、歐風雪景小屋及戶外草地21顆巨型LED彩色燈球裝置等拍照打卡景點。

另外，自即日起大江推出寄許願信到丹麥聖誕老人的故鄉、「好饗去大江」聯名卡友餐飲單筆消費滿仟送180元、APP線上抽獎送餐廳美食券等回饋好禮，12月份更是大手筆預計送出價值10萬元、由台北飛往芬蘭的雙人來回機票，邀請二名幸運兒前往當地追極光、拜訪官方聖誕老人村，緊接著還有一系列精彩聖誕慶祝活動包括聖誕抱抱趣、「一星衣益」義賣等陸續登場，陪伴消費者歡度聖誕、熱鬧迎接2020年。

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