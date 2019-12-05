　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲獨居爺暖舉讓原PO很感動。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我想我的堅持是對的。」一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，「我是之前有po過有提供待用餐的店家」，接著提到店裡有一位爺爺會固定領待用餐，「這個爺爺是目前固定領用待用餐的人，也是第一位領取者」。而爺爺最近做了一件事，讓她相當感動，「懂得付出的人，隨時都能受到關愛。」

開咖啡坊的女網友表示，當初會固定讓爺爺領餐，一是因為他獨居，但獨居也許不算很窮，「但是他寧願自己吃不好，也寧願幫浪浪們去撿廚餘，就是要把錢拿去讓外面餵養的貓咪松鼠狗狗們吃飽。」獨居爺爺常跟原PO說，把他當流浪狗照顧就好，「我說，你很偉大，你照顧浪浪我們照顧你」，而且爺爺常常想掏錢付餐盒的錢，「我說，當有一天數量不夠的時候再來酌收吧！」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲獨居爺在義賣中掏腰包買保溫水壺。（圖／翻攝自爆廢公社）

日前女網友的店舉辦義賣活動，獨居爺爺自掏腰包買了一個保溫水壺，「他說這個是義賣的，不可以不收，所以我把40元投進了浪愛重生跟蝙蝠學會的捐款箱」，爺爺看到就很滿足，還開心地跟原PO說「以後可以隨身帶妳幫我包的茶包，熱熱的喝很舒服。」

這件事讓老闆娘相當感動，最後忍不住直說，「我想，懂得感恩的人，不會把一切當成應該，懂得付出的人，隨時都能受到關愛」、「感謝這一切的美好，也希望大家不要害怕這世界的灰暗，永遠讓自己充滿溫度去溫暖別人。」

貼文吸引超過1.1萬人按讚，網友紛紛被暖翻留言，「爺爺很幸福，祝福爺爺健康平安」、「感謝妳和爺爺，冷冷的冬天看到這麼溫暖的故事」、「好有溫度的文」、「推正面文章」、「謝謝你們讓這個社會那麼有溫度」、「謝謝爺爺和妳的善良，真的很感動」、「謝謝妳也謝謝爺爺，一起讓世界更美好：）」。

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

騎GoShare牽不動！桃園妹一看前輪「台人醜惡私心」　網轟沒品： 鎖後輪

影／踏進彰化小廟「人生沒那麼後悔過」　她冷到爆雞皮拖走夫：快去大廟車塞滿了

超合身粉色旗袍！買家秀「前凸後翹」照大讚好評...網友笑暈：畫面太衝擊

變頻冷氣「出國不關機」　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下場

車會暴衝！技師踩油門卡死…彎腰一看「怒比中指」　網轟：根本找死

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

妹子坐博愛座！背包狂閃「林祖罵腳痛」殺氣噴發　網喊買笑噴：恥度要夠

學習歷程檔案惹議　教育部長澄清：考招新制有利弱勢生

固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

外送員可以拒單、不用穿制服了！foodpanda「放寬承攬準則」即日實施

入夜大雨繼續下！「全台濕冷」低溫探14°C　明天有機會迎初雪

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

逆風公益助5萬青年提升就業力　2020年3月起全國全家可捐款

他刮鬍刀被「壞壞偷用」怒噴髒字！妹賊笑「共用快5年了」：現在才在生氣～

透明塑膠褲太驚人…王嘉爾「張大嘴巴愣住」！　釣出社長JYP問：我做錯什麼了嗎

007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

深情丈夫結婚68年　愛妻去世33小時後也病逝「去陪她了」

東奧射箭第一階段國選　彭家楙積分緊咬林佳恩

魔獸投進15年生涯第7顆三分　沒看筐就知道會進

adidas 與國際太空站ISS合作　推Ultraboost 20太空跑鞋

超夯椅子挑戰只有女生做得到？　男生練再壯都「不舉」引網熱議

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

哥逝5年！鋼鐵妹妹淚：LINE都沒回

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

兒每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」反擊

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

更多熱門

相關新聞

6雙神秘貓眼猛盯！調亮驚覺詐騙

6雙神秘貓眼猛盯！調亮驚覺詐騙

這根本是遇到「貓界詐騙集團」了吧！網友黃小龐日前分享一張照片，他的朋友在路上看見一隻浪貓「咚咚咚」衝出來，當下覺得相當可愛就跟在貓咪後頭，並拿出罐罐想要餵食，沒想到才轉個彎走進一條巷子，突然出現「6雙神秘貓眼」緊盯，彷彿說著，「快交出你手中的紫色罐頭！」

「柯黑」咬出楊蕙如是綠營網軍頭　柯P特贈狗罐頭慰勞

「柯黑」咬出楊蕙如是綠營網軍頭　柯P特贈狗罐頭慰勞

土地公婆夢中慈祥笑！翻出一疊百鈔超驚喜

土地公婆夢中慈祥笑！翻出一疊百鈔超驚喜

看病等超久「自己2分鐘就出來」　網：該慶幸

看病等超久「自己2分鐘就出來」　網：該慶幸

5對小腳緊巴盆栽　肥嫩綠寶萌翻1.3萬人

5對小腳緊巴盆栽　肥嫩綠寶萌翻1.3萬人

關鍵字：

待用餐獨居爺爺義賣流浪狗浪浪爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面