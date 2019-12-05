固定領待用餐…見義賣堅持掏腰包！「錢進捐款箱」獨居爺滿足笑　暖翻闆娘

▲獨居爺暖舉讓原PO很感動。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我想我的堅持是對的。」一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，「我是之前有po過有提供待用餐的店家」，接著提到店裡有一位爺爺會固定領待用餐，「這個爺爺是目前固定領用待用餐的人，也是第一位領取者」。而爺爺最近做了一件事，讓她相當感動，「懂得付出的人，隨時都能受到關愛。」

開咖啡坊的女網友表示，當初會固定讓爺爺領餐，一是因為他獨居，但獨居也許不算很窮，「但是他寧願自己吃不好，也寧願幫浪浪們去撿廚餘，就是要把錢拿去讓外面餵養的貓咪松鼠狗狗們吃飽。」獨居爺爺常跟原PO說，把他當流浪狗照顧就好，「我說，你很偉大，你照顧浪浪我們照顧你」，而且爺爺常常想掏錢付餐盒的錢，「我說，當有一天數量不夠的時候再來酌收吧！」

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▲獨居爺在義賣中掏腰包買保溫水壺。（圖／翻攝自爆廢公社）

日前女網友的店舉辦義賣活動，獨居爺爺自掏腰包買了一個保溫水壺，「他說這個是義賣的，不可以不收，所以我把40元投進了浪愛重生跟蝙蝠學會的捐款箱」，爺爺看到就很滿足，還開心地跟原PO說「以後可以隨身帶妳幫我包的茶包，熱熱的喝很舒服。」

這件事讓老闆娘相當感動，最後忍不住直說，「我想，懂得感恩的人，不會把一切當成應該，懂得付出的人，隨時都能受到關愛」、「感謝這一切的美好，也希望大家不要害怕這世界的灰暗，永遠讓自己充滿溫度去溫暖別人。」

貼文吸引超過1.1萬人按讚，網友紛紛被暖翻留言，「爺爺很幸福，祝福爺爺健康平安」、「感謝妳和爺爺，冷冷的冬天看到這麼溫暖的故事」、「好有溫度的文」、「推正面文章」、「謝謝你們讓這個社會那麼有溫度」、「謝謝爺爺和妳的善良，真的很感動」、「謝謝妳也謝謝爺爺，一起讓世界更美好：）」。

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