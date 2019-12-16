台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

▲台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場，身為美食家的市長黃偉哲代言促銷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場打造在地豬肉自有品牌，12月15在佳里區中山公園舉辦「上品豚-實在好豬加工品促銷展售會」，市長黃偉哲一早蒞臨現場，與肉品市場公司陳豐榮總經理、議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰共同賣力促銷，熱情招呼市民朋友試吃香腸、貢丸湯。

美食達人黃市長一再掛保證，「試吃不用錢、好吃再買」，台南市長黃偉哲幽默親切的話語，逗得現場市民笑呵呵，可說是台南美食產品最佳代言人。

市長黃偉哲表示，台南市肉品市場建立自有品牌，第1個是負責任的表現，消費者可以溯源、可查到生產履歷，另一方面也是展示台南生產的肉類品質優良，加工技術高明，所以可以產出非常美味又健康的加工製品。現在是推出豬肉，未來也不排除再推出其他肉類加工品。透過試吃活動，希望吃出好口碑，品牌能獲得關注，呼籲市民多多支持本地農畜產加工品，推廣讓全台灣的朋友知道，都能來品嘗一下台南市上品豚，保證會吃得滿意、吃得安心、吃出健康。

台南市肉品市場表示，上週末在東區假日農市舉辦首場「上品豚」展售會，16日一早就吸引相當多民眾聚集，雖然當天正逢冷鋒來襲，黃偉哲市長將一碗碗熱騰騰的貢丸湯品地送到民眾手上，在寒冬與民眾近距離互動，當天人手一袋的高銷售率，成功推廣台南優質「上品豚」品牌的新價值，也讓許多民眾吃在嘴裡暖在心裡。

台南市佳里區中山公園舉辦的是2019年歲末最後一場促銷展售會，現場除了有農畜產品銷售，還有精采豐富的舞台表演及各式美食伴手禮展售，主辦單位還準備了由GMP優良食品廠加工製作而成的豬肉香腸和貢丸湯免費提供給民眾品嚐，現場排隊人潮踴躍，不到半小時第一場次試吃就發送完畢。市民朋友逛得開心也吃得開心，度過美好的週日時光。