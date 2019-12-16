　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場，身為美食家的市長黃偉哲代言促銷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場，身為美食家的市長黃偉哲代言促銷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場打造在地豬肉自有品牌，12月15在佳里區中山公園舉辦「上品豚-實在好豬加工品促銷展售會」，市長黃偉哲一早蒞臨現場，與肉品市場公司陳豐榮總經理、議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰共同賣力促銷，熱情招呼市民朋友試吃香腸、貢丸湯。

美食達人黃市長一再掛保證，「試吃不用錢、好吃再買」，台南市長黃偉哲幽默親切的話語，逗得現場市民笑呵呵，可說是台南美食產品最佳代言人。

▲台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場，身為美食家的市長黃偉哲代言促銷。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲表示，台南市肉品市場建立自有品牌，第1個是負責任的表現，消費者可以溯源、可查到生產履歷，另一方面也是展示台南生產的肉類品質優良，加工技術高明，所以可以產出非常美味又健康的加工製品。現在是推出豬肉，未來也不排除再推出其他肉類加工品。透過試吃活動，希望吃出好口碑，品牌能獲得關注，呼籲市民多多支持本地農畜產加工品，推廣讓全台灣的朋友知道，都能來品嘗一下台南市上品豚，保證會吃得滿意、吃得安心、吃出健康。

台南市肉品市場表示，上週末在東區假日農市舉辦首場「上品豚」展售會，16日一早就吸引相當多民眾聚集，雖然當天正逢冷鋒來襲，黃偉哲市長將一碗碗熱騰騰的貢丸湯品地送到民眾手上，在寒冬與民眾近距離互動，當天人手一袋的高銷售率，成功推廣台南優質「上品豚」品牌的新價值，也讓許多民眾吃在嘴裡暖在心裡。

台南市佳里區中山公園舉辦的是2019年歲末最後一場促銷展售會，現場除了有農畜產品銷售，還有精采豐富的舞台表演及各式美食伴手禮展售，主辦單位還準備了由GMP優良食品廠加工製作而成的豬肉香腸和貢丸湯免費提供給民眾品嚐，現場排隊人潮踴躍，不到半小時第一場次試吃就發送完畢。市民朋友逛得開心也吃得開心，度過美好的週日時光。

ET快訊
達人曝AV秘辛！女優「除生理期都在拍片」　月拍20支半年操垮
12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青…父看「關鍵遺書」秒衝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新建案佔用都市計畫道路用地　台南市政府施以公權力拆除了

全台首創智慧停車雲端數據平台啟用　黃偉哲：提供有感的智慧停車服務

台南數位文創園區6週年　黃偉哲承諾市府扮演青年創業推手

台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

台鐵台東實名制車票優先訂位　17日凌晨零時起開放

新北捷運環狀線通車恐塞　23條道路納交通敏感地區監控

盛筱蓉接棒新北市場處長　推動傳統市場的新未來

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

新建案佔用都市計畫道路用地　台南市政府施以公權力拆除了

全台首創智慧停車雲端數據平台啟用　黃偉哲：提供有感的智慧停車服務

台南數位文創園區6週年　黃偉哲承諾市府扮演青年創業推手

台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

小刪8千多萬　台中市明年總預算2265億元17日逕付三讀

冬季來去新竹住一晚　入住就送400元消費券

放下3C產品走進大自然！部落兒童營寒假2梯次搶快報名

台鐵台東實名制車票優先訂位　17日凌晨零時起開放

新北捷運環狀線通車恐塞　23條道路納交通敏感地區監控

盛筱蓉接棒新北市場處長　推動傳統市場的新未來

單身一輩子也沒關係的3大星座　水瓶一個人也能自得其樂

這是恐龍！農場牛隻接連消失　5.1公尺長巨鱷是凶手

解放軍002航母可能命名「湖南艦」　月底將舉行成軍典禮

美軍新型自走砲XM1299照片曝光　9公尺超長砲管

新建案佔用都市計畫道路用地　台南市政府施以公權力拆除了

全台首創智慧停車雲端數據平台啟用　黃偉哲：提供有感的智慧停車服務

台南數位文創園區6週年　黃偉哲承諾市府扮演青年創業推手

2019年IG追蹤數最多韓星出爐！BTS排第四　前六名「BLACKPINK包辦五位」

台南自有品牌「上品豚」展售會佳里登場　美食家黃偉哲代言促銷

陳妤安出道...陽帆不插手「我負責接送」：需要時默默幫助

地方熱門新聞

蔡英文彰化參拜　遭前國道收費員突襲

環狀線通車塞　23條道路納監控

帕金森氏症發作癱倒路邊　2警及時救援

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

無痕山林樂活趣　桃園虎頭山舉行

拍賣員種產銷履歷辣椒　吃更有保障

桃園、金門地檢署合作　籲鄉親檢舉賄選

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主強制執行

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

基隆東岸廣場獲台灣建築獎首獎

新北新式門牌復工　平溪開始貼掛

小刪8千多萬　中市明年總預算完成二讀

漁民搶賺鰻魚財落水　海巡即刻救援

更多熱門

相關新聞

台南議會國民黨團轟：陳宗彥教唆新住民投廢票

台南議會國民黨團轟：陳宗彥教唆新住民投廢票

台南市議會國民黨團16日怒轟「民進黨完全執政完全違法亂紀！」指掌管中選會的內政部次長陳宗彥，居然教唆新住民投廢票，後壁放炸彈，對手誣指韓粉做的，養網軍讓楊蕙如逼死外交官，國民黨籍參選人遭抹紅抹黑案，卻不見偵查，國民黨團高呼下架傲慢囂張的民進黨！

玉井前輩堂遭縱火慘劇　違建將擇期拆除

玉井前輩堂遭縱火慘劇　違建將擇期拆除

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　無明顯情緒起伏

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　無明顯情緒起伏

台南預拌車衝撞7車釀1死5傷

台南預拌車衝撞7車釀1死5傷

水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底

水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底

關鍵字：

台南上品豚展售會佳里美食家黃偉哲代言促銷

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面