1死5傷奪命畫面曝！水泥預拌車疑煞車失靈　開下高速公路竟撞7車釀慘劇

記者林悅／台南報導

台南市東區裕義路、裕農路口，16日清晨7時34分許，驚傳1輛水泥預拌車與7輛汽機車發生車禍，現場有6人受傷，1名機車騎士卡進車底輪胎下、動彈不得，經消防人員搶救脫困已無生命跡象，6人送醫救治，其中50歲劉姓男子送醫不治身亡。

▲台南市東區裕義路、裕農路口，1輛水泥預拌車與7輛汽機車發生車禍，現場有6人受傷，其中1名機車騎士卡進車底輪胎下，搶救脫困送醫仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於16日上午7時34分許據報，東區裕義路與裕農路交叉口，發生1部水泥預拌車擦撞1台自小客及5台機車的交通事故，有人卡在輪胎下受困，消防局馬上出動消防局後甲分隊救助車及救護車馳往救援。

消防人員迅速馳抵現場，發現有4名機車騎士受傷，其中有1名騎士受困水泥車預拌車輪下，水泥車預拌車太重，消防人員使用千斤頂、吊車將水泥車吊起，將傷者搶救脫困，但該名50歲劉姓男子已經OHCA無生命象，救護車馬上送成大搶救，但經院方搶救，仍於上午9時25分許宣告傷重不治身亡。

初步調查，受傷全是機車騎士，其中1名年60歲的男子腰部、雙腿痛，救護車送奇美醫院救治、1名33歲男子，左小腿開放性骨折，送成大醫院救治、1名63男子右腳疼痛、左腳踝擦傷，送奇美醫院救治。

▲該部水泥預拌車由許姓駕駛人駕駛，車子撞上路上分隔島花台才停住，疑是煞車問題釀禍。 （圖／記者林悅攝）



據了解，該部水泥預拌車由許姓駕駛人駕駛，在高速公路上行駛時疑發現煞車系統有問題，而開下大灣交流道，並在大灣交流道下的道路，撞到1部自小客車及2部機車後，車子一路開到裕義路、裕農路口，再撞4部機車，車子撞上路上分隔島花台才停住，疑是煞車問題釀禍。

車禍轄區台南市警永康分局及市警一分局案發後均派員到場管制交通，並進行勘查蒐證測繪，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

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