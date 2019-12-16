菲律賓南部地震3死…300棟建築損害　救援人員黑暗中找尋倖存者

▲災民受困建築物下方。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）15日下午2時11分發生規模6.8地震，目前總共造成3死，救援人員則持續出動重型設備希望找出瓦礫中的倖存者。根據該國災害機構15日晚間報告，除了有地區停電，還有超過300棟建築、8棟政府大樓受到輕微損害。

《法新社》報導，民答那峨島的大城市基本上情形沒有太嚴重，不過15日發生的地震仍造成部分學校受損、房屋倒塌，除了釀成3死，還有數十人受傷。回到10月，民答那峨島才發生多起地震，災民尚未從傷痛恢復。

搜救人員在小鎮帕達達（Padada）一座倒塌的市場建築物中找出兩具遺體，並搜尋是否還有倖存者困在瓦礫堆。消防人員弗雷德（Fred Trajeras）告訴記者，「我們還不能確定，到底多少人依然受困，首要任務是（找到）生命跡象，我們希望能救出他們。」

▲建築物倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



當地媒體16日的畫面顯示，消防與救援人員在黑暗中使用照明設備，查看一棟兩層樓的購物大樓，道路被碎石頭與損壞的金屬擋住，過程困難重重。地方災害官員克里斯托弗（Christopher Tan）告訴CNN，壓力非常大，找到倖存者的機會很渺茫。

根據災害機構報告，地震造成大規模停電，300棟以上的建築輕微受損，還有一名年幼的孩子被家中崩落的牆壁砸中而死亡。

菲國內閣秘書長諾格拉斯（Karlo Nograles）表示，政府已展開協助所有受害者的行動，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）密切注意救援行動的進展，徹底評估地震造成的損失，相關人員也按照班表出勤，確保每位民眾的安全之外，也能準備應對可能的餘震。