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暴力給全家陰影！日前農水次官親殺啃老兒　「原委令人同情」判6年

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▲▼日本前農林水產省事務次官熊澤英昭殺害啃老逆子。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本農林水產省前事務次官熊澤英昭殺害啃老逆子，被判刑6年。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本農林水産省前事務次官熊澤英昭持刀殺死啃老長子熊澤英一郎，雖然律師求情「是為了保護他人才殺人」，希望緩期執行判決，但東京地方法院仍在16日判決出爐，熊澤英昭被判處有期徒刑6年。

綜合日媒報導，76歲的熊澤英昭供稱，44歲的兒子不工作、瘋狂課金玩遊戲，甚至有暴力傾向，虐待家人，擔心他對附近小學的學生不利，才會無意識的持刀殺害兒子。被警方逮捕並依殺人罪起訴。

熊澤英昭的律師表示，這是一起長期照顧有障礙的兒子，又必須保護他人，不得不犯下的罪行，令人同情，希望緩期執行判決。對此，檢方則說，雖然是悲傷的事件，但因強烈殺意而犯罪，還是求處8年有期徒刑。

►持刀殺啃老兒！日前農水次官曝家庭悲劇：女兒絕望自殺、妻子長期受暴

由於此案考慮的長子家庭暴力、被害母親憂鬱症、被害妹妹輕生等原委，是否酌情減輕刑期成為外界關注焦點。如今東京地方法院16日判決出爐，雖然不能完全採信熊澤英昭的證詞，但「害怕兒子的暴力行為」確實有所根據，因此判處有期徒刑6年。即使沒有延緩判決，仍比檢方求處刑期少了2年。

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