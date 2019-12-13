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持刀殺啃老兒！日前農水次官曝家庭悲劇：女兒絕望自殺、妻子長期受暴

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▲▼日本農林水産省前事務次官熊澤英昭殺死親兒子。（圖／翻攝自推特／hoest_exe）

▲日本農林水産省前事務次官熊澤英昭殺死親兒子。（圖／翻攝自推特／hoest_exe）

記者林瑩真／編譯

日本農林水産省前事務次官熊澤英昭於6月1日持刀殺死44歲長子熊澤英一郎，因擔心他暴力傾向對他人不利。如今法庭審判揭開熊澤一家的悲劇，女兒已經自殺、妻子則長期忍受暴力罹患憂鬱症，終於把熊澤英昭逼瘋。

綜合日媒報導，熊澤英昭被逮捕時供稱，因為兒子44歲仍無工作，每個月花超過30萬日圓（約新台幣9.2萬元）課金玩遊戲、啃老，又有暴力傾向，時不時抱怨附近小學的聲音很吵，讓他擔心兒子對小學生不利，才會選擇大義滅親，拿菜刀刺殺兒子。

如今法庭審判，熊澤英昭一家才緩緩道出嚴重家庭糾紛，包括女兒因為有熊澤英一郎這個哥哥，幾乎所有交往對象、相親全都失敗，「最後絕望自殺了」；至於母親則長期忍受熊澤英一郎的暴力，肋骨裂了、臉上瘀青，手上則滿滿的鉛筆芯。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

「女兒自殺了，妻子忍受暴力，工作上也有糾紛，我真的以為我要被殺掉了。」熊澤英昭說，兒子大學時，每月會給他藥跟生活費，即使中途退學，也到處幫忙他找工作，但全都失敗，只能拜託親戚在醫院幫他找一份工作。

好不容易找到了，熊澤英一郎的工作狀況卻不好，還在網路寫上司壞話，因此被公司辭退。結果熊澤英一郎不滿，放話「明天會有社會事件發生，我要拿菜刀刺死上司」等，讓熊澤英昭只能把兒子接回家一起住。

不過，這卻是全家人惡夢的開始，熊澤英一郎一心打遊戲，不然就是毆打父母，一直喊著「我要殺了你」，一見面就是要殺人，讓熊澤英昭心想「真的要被殺掉了」，「我無意識的拿了菜刀、小跑向兒子，就這樣將菜刀刺進兒子胸口」，因為害怕被殺，只能不斷重複刺殺的動作。

對此，檢方表示，雖然是悲傷的事件，但也不能因強烈殺意而犯罪，因此求處8年有期徒刑。熊澤英昭的律師則表示，長期照顧有障礙的兒子，熊澤英昭事後也相當恐懼，是為了保護他人才殺人，動機更令人同情，希望緩期執行判決。

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