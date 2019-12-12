老鄉約喝酒！正妹直播主酒吧醉倒…幾日後竟成床戰片主角

▲直播主與同鄉到酒吧喝酒，沒想到竟遭性侵，還被拍成影片。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸福建省廈門同安區早前發生一起酒後性侵案，年紀未滿20歲的張姓正妹直播主受到同鄉的邀請，凌晨前往酒吧喝酒，隨後醉倒在酒吧，被同鄉的王姓男子帶到旅館。清醒後張女認為自己遭到性侵，但王男否認，因此張女沒有多加追究，沒想到過沒多久，竟在網路上看到自己被性侵的影片，讓她氣炸告上法院。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2018年10月的某日，張女應貴州同鄉王姓男子的邀約，一起到同安區的酒吧喝酒，與王男及其他4名男子喝了不少洋酒、啤酒。

由於張女不勝酒力，醉倒在酒吧裡，最後被王男帶到某家旅館，施以性侵得逞。張女隔天清醒後不記得發生什麼事，雖然覺得「有點怪怪的」，但王男未承認性侵，加上她沒有確切證據，因此沒有報警。

▼張女醉倒後被王男帶到旅館性侵。（示意圖／123RF）



豈料幾天後，張女在直播平台認識的朋友傳了一張正面裸照給她，詢問「是否是她本人」，讓她當場氣炸，找王男理論。經過共同好友居中協調，王男終於承認，自己趁著張女醉倒時，與張女發生關係，同時拍攝裸照、影片，上傳到網路上炫耀。

雙方溝通未果後，張女向當地警方報案，王男隨後被警方抓獲，也坦承詳細經過。當地法院判決，由於王男違背婦女意志，利用被害人醉酒不能抗拒之機，強行發生關係，還將過程拍成影片，依照強姦罪、強制侮辱罪判處有期徒刑4年6個月。

▼張女酒後不但被性侵，還被拍成影片傳到網路上。（示意圖／123RF）



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