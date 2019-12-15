婚事已談妥！正妹突第六感乍現　翻男友手機驚見：想妳...她崩潰喊「切」

▲女子睡不著翻男友手機，卻驚見對方對別的女子說，「想妳」，讓她當場崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

「心臟不夠強大，千萬不要去翻另一半手機」！一名網友半夜睡不著，於是心血來潮的拿起了男友的手機查看，但沒想到這一看不得了，竟看到男友跟一名女子說，「想妳」等曖昧話語，讓她當場崩潰。

原PO在臉書社團《爆怨公社》悲情發文，自己因為睡不著，所以拿起男友手機翻了一下，「結果跟女生說想妳、習慣妳聲音了、做夢夢到妳的聲音了、妳先去睡覺我晚點叫妳起床...」。原PO一見當場心寒，「只是浪費了五年的時間，浪費了雙方談好的婚事，我好想大哭一場、發洩心情，神奇的是...已經哭不出來了」。

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此篇文章曝光後，不少網友紛紛留言安慰，「還沒有嫁就發現了，可喜可賀！根本不需要難過的。」、「恭喜妳，值得有更好的人來愛你」、「只是遲早的事...因為你一定能遇到更好的..感謝他的離開！」

原PO事後也更新文章表示，已經跟男友分手了，畢竟自己也沒有再多的五年可以賠，更不希望家人知道實情後心疼她不夠愛自己，最後她也謝謝網友的鼓勵，「我會努力走出來的」。

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