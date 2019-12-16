高雄地下賭盤「蔡最多讓韓50萬票」　警掃賭意外曝光藍綠差距

記者黃翊婷／綜合報導

隨著總統大選進入最後一個月的倒數階段，警政署自本月10日起實施全台掃賭，一共查獲694件賭博案、逮捕1389人。沒想到這次的查緝也意外曝光蔡、韓間的賭盤情資差距，在卡神楊蕙如一案起訴之前，地下組頭紛紛開出蔡讓票30萬、50萬的局，與藍綠雙方的民調差距結果不太一樣。

▲蔡英文的民調領先對手韓國瑜，但在地下賭盤情資方面，雙方差距卻不大。（合成圖／ETtoday攝影中心）

警政署從10日至13日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，掃蕩全台各處地下簽賭，總計查獲694件賭博案、逮捕1389人，其中選舉賭盤有24件、30人涉案。刑事局表示，加上這次查獲的成果，今年累計已抓到36件選舉賭盤，分別為讓票盤29件、PK盤7件。

有檢警私下向《聯合報》透露，在高雄某地下賭盤的情資中，楊蕙如尚未被起訴之前，組頭開出的局大多都是蔡英文讓票30萬或50萬，與大幅度領先的民調結果不同，是否有受到卡神案等政治風暴影響，目前仍不清楚。

▼▲刑事局掃蕩全台地下賭盤成果豐碩。（圖／記者張君豪攝）

此外，由於賭盤情資與民調結果有落差，是否有異常賠率或是讓票數，都是檢警追查的重點之一。警方提醒，這類選舉賭盤如果涉及上述行為，或僅收單一候選人下注簽單，就有可能觸犯總統副總統公職人員選舉罷免法。

警政署也強調，選舉賭盤的簽注方式大多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，且投注標的大部分都是以代號、手機通訊軟體下注，如今距離大選只剩下不到一個月，警方絕對不容許選舉賭盤影響選情，目前已經蒐報25件情資，後續將持續監控選舉賭盤，一旦發現開盤就會立即展開查緝。