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板橋「萬人大逃亡」？耶誕城20萬人散場畫面驚曝　屁孩騎車嗆警遭包圍

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▲▼板橋「萬人大逃亡」？耶誕城20萬人散場畫面驚曝　屁孩騎車嗆警遭包圍。（圖／翻攝臉書）

▲板橋「萬人大逃亡」？新北耶誕城20萬人散場畫面曝光。（圖／翻攝臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

記者許力方、游宗樺／新北報導

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」每天吸引超過20萬人次湧入，警方如臨大敵，出動321名警力維安、疏導交通，往年散場的大場面，15日晚間登場，有人目擊場外的大十字路口人潮如螞蟻，過馬路猶如逃難現場，網友驚呼「嚇人，還以為發生什麼事。」當時還有一名青少年騎車上人行道，被當場逮到帶回。

新北耶誕城演唱會連2晚登場，G.E.M.鄧紫棋15日晚間擔任壓軸表演嘉賓，一連唱4首歌，現場萬人高舉手機，燈海一片，人潮洶湧，深夜11時許散場，有民眾目擊，會場前大十字路口萬頭攢動，擠得水洩不通，人群們小跑步橫越大馬路，讓他看傻眼「這不是逃難，也不是暴動。是耶誕城的散場人群。」

▲▼板橋「萬人大逃亡」？耶誕城20萬人散場畫面驚曝　屁孩騎車嗆警遭包圍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲屁孩騎車上人行道嗆警遭包圍。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片分享到臉書引發討論，網友紛紛驚呼「嚇人，還以為發生什麼事」、「每年都這樣」、「人潮真的很可怕」、「末日之戰」、「不說還以為是恐攻在逃跑勒」、「人多到爆！」當地人則稱最近每年都這樣，每到耶誕城都會人潮眾多。

事實上，場內一度發生衝突，板橋警方表示，當時有警員發現一名年輕男子未戴安全帽，違規騎車上人行道，隨即上前盤查告發，結果男子同行其他友人見狀，跑來大聲叫囂，為避免危害其他其他人安全，警方隨即呼叫支援，並控制現場，將現場5名青少年帶回派出所查證身分，一併告發違規事項。

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