黃鴻鈞「防蔡英文出奧步」：韓國瑜至少要贏84萬票…未來會加強3議題





▲黃鴻鈞。（圖／中評社，以下皆同）

圖文／中評社

2020大選進入關鍵，國民黨評議委員、韓國瑜國政選戰中心副執行長黃鴻鈞接受中評社訪問表示，將充分利用剩下的20幾天，印證總統蔡英文執政3年半來只有一個「騙」字 ，並會透過大型造勢，讓支持者以迎「王師」的心情挺韓和蔡對決；同時為防蔡選舉出奧步，韓的得票不太少，若以支持度1%代表12萬票，韓目標至少要贏7%以上，也就是84萬票以上。

黃鴻鈞曾任中央日報、聯合報政治組記者、新黨國大代表，也曾任國民黨前主席吳伯雄核心幕僚，多次隨同訪問大陸。現為黨中央評議委員，並擔任韓國瑜的國政選戰中心副執行長，與執行長、前台北縣長周錫瑋一起研議、執行選戰策略。

黃鴻鈞向中評社表示，選戰剩下20幾天，韓國瑜陣營在選戰政策主軸上會強化三個議題，一是「卡神」、「楊蕙如們」，也就是批判綠營網軍「黑韓」、散播不實消息帶風向。二是蔡英文的博士論文門，這涉及政治領導人的誠信，因為從網路節目主持人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬調查的證據，以及各界提出的質疑，蔡至今沒有給外界一個答案。

黃鴻鈞說，三是澳洲媒體都證實造假的「王立強案」， 蔡英文卻煞有其事的宣稱掌握可靠訊息交司法偵辦，又說派國安人員去澳洲調查，但相關部門卻否認情事。這三個議題總結蔡英文執政3年半來只有一個「騙」字，這正好貼近時下年輕朗朗上口的一句話「麥擱騙了」。

黃鴻鈞表示，民進黨蔡英文執政這3年半來，兩岸、外交、國防、經濟、內政都拿不出亮麗成績，反而不斷花錢大撒幣、提升火力燃煤發電製造嚴重空污破壞環境，用人標準只求政治正確、酬庸，不斷掏空台灣，就好像養老鼠咬自家布袋，因此會質疑綠營是「老鼠黨」。

黃鴻鈞提到，政策闡述會力求簡化、標題化，其中兩岸議題主要是訴求要兩岸和平發展，與大陸敦親睦鄰，維持和平，才能促進台灣老百姓生活安定繁榮，但不能把和平發展訴求一刀切做親中賣台，因為韓陣營是永遠站在民主陣營的這一方。

對於民調持續不利於韓國瑜，黃鴻鈞向中評社指出，如果蔡英文的民調真的大幅領先，大可以不必理會韓，但綠營用盡心力打韓，代表綠營自知選情不如民調的好，但韓國瑜畢竟在野，資源遠不如蔡英文，所以韓訴求支持者拒絕民調或亂答之後，在倒數20幾天會以大型造勢和蔡英文進行對決，也就是靠民心的向背，營造支持者「一簞食、一瓢飲」迎「王師」重返執政的心情。

黃鴻鈞說，其實韓國瑜這次成功的讓南部翻轉了，所以未來選戰倒數時刻，國政顧問團會加強說服北部知識藍、經濟藍、青年藍，提出好的「牛肉」（政策）讓他們回歸投藍，同時會加強與藝文界、音樂界、環保界，平常對政治冷陌的人溝通，傾聽各界意見，雖然韓陣營無法像綠營一樣亂開支票、隨便保證，但韓只能執政，一定優先考量這些意見的可行性，這個誠意會讓社會各階層的人都能感受到。

黃鴻鈞表示，一旦到了民調不能公布的倒數時刻，韓國瑜人氣又遠超過蔡英文，這時得防範蔡為求勝選不擇手段，也就是耍選舉奧步，最可怕的就是綠營作票，或開票結果蔡落敗製造衝突沒收選舉，所以韓得票不太少，若以支持度1%代表12萬票，韓目標至少要贏7%以上，也就是84萬票以上。

立委選舉方面，黃鴻鈞指出，歷次選舉可以發現，只要大選得票高，區域立委及不分區政黨票就會高，所以只要韓得票愈高，國民黨立委選舉2張票就會選得愈好。

對於親民黨宋楚瑜投入大選的影響性，黃鴻鈞研判，藍綠高度凝聚票源的情況下，宋不可能再像2016年得票157萬6861票那麼高，而會回到2012年得票36萬9588票的狀況，對韓影響性不大。

至於第三勢力政黨得票方面，黃鴻鈞說，台北市長柯文哲說2024要投入大選，當然是為拉抬他的台灣民眾黨政黨票，估計得票率會在6%左右，親民黨在宋得票被壓縮的情況下，要達到5%門檻很困難，其他政黨如時代力量等，恐怕都很難達標5%。