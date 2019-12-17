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若沒有順利進國會？　蔡壁如：回北市府只是選項之一

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▲▼蔡壁如出席托育長照熱咖啡，相挺三明治世代，蔡壁如,蔡宜芳,吳欣盈（圖／記者楊亞璇攝）

▲蔡壁如出席「托育長照熱咖啡，相挺三明治世代」活動。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、吳欣盈與黨籍北市第七選區立委候選人蔡宜芳17日現身南京東路、光復北路口拜票，向民眾發送咖啡。列不分區立委第5名「危險名單」的蔡壁如受訪表示，未來沒有進國會的話，反正她已經退休了，可以做的事情應該很多，回北市府只是其中選項之一，1月12日以後再說。

針對選前之夜場地幾乎被借光，蔡壁如坦言，本來選前之夜有規劃有借幾個地方，不過因為場地被借走，選前還是在中部、北部挑了兩三個位置，目前還在借場地，還是會辦。

至於台北市長柯文哲選前兩週可能請假，全力投入輔選，蔡壁如指出，請假這件事情，幕僚有在排他的行程，因為他一直都不願意請假，他覺得每天還是要認真的做市政，開晨會好像是他認為對台北市民負責任的態度，因此盡量把行程排出來再跟他討論。

由於蔡壁如日前指柯文哲會選2024，被解讀成在打告急牌，蔡壁如解釋，也不能說是打告急牌，有時候就是記者啊，就是熱心的人會去問，就是身體或各方面，如果沒什麼意外，「因為2022市長卸任之後，我想他（柯文哲）還是會往前走」，對幕僚來講就是要多幫助他。

對於民眾黨預估上幾席？蔡壁如說，她不知道怎麼回答，民眾黨就是年輕人，用我們的年輕、活力來爭取選民認同，歡迎大家來參加19日開始的「台灣大眾走」，全省走透透。

針對部分郭粉可能將選票移轉至親民黨，蔡壁如回應，一直以來的政黨票的支持度，大概都有三成的未表態，當然今年小黨也特別的多，大家共同努力把餅做大，是比較比較實際的事，所以重點是小黨要讓人民認同，用行動爭取大家對民眾黨認識，而不是要去分，小黨怎麼去競爭、去分食。

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