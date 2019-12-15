12月全台掃賭！　4天查694案逮1389人　選舉賭盤24件

▲警政署刑事局掃蕩全台地下賭盤成果豐碩。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

第15任總統副總統以及第10屆立法委員選舉將屆，警政署為防制選舉賭盤影響選舉結果，掃蕩選舉賭盤簽注管道等地下簽賭行為，於2019年12月10日至13日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，掃蕩涉賭處所926處，查獲各類賭博案件694件1,389人，其中包含選舉賭盤24件30人。

▲警政署刑事局掃蕩全台地下賭盤成果豐碩，刑事局副局長朱宗泰（左三）強調政府打擊地下賭盤決心。（圖／記者張君豪攝）

全台警方查獲職業賭場29件292人，六合彩簽賭334件410人，運動簽賭31件34人，網路賭博227件442人，其他賭博49件181人，合計現場查扣現金3,688萬7,069元，15日下午由刑事局副局長朱宗泰說明查緝成果。

刑事局表示：本次賭博專案查獲24件總統選舉賭盤，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件，警政署表示因選舉賭盤簽注方式多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，且投注標的大多以代號、手機通訊軟體下注，藉此規避警方查緝。

▲警政署刑事局掃蕩全台地下賭盤搜扣大批電腦主機、手機、現金等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

警方強調，這類選舉賭盤如有異常賠率或讓票數，或僅收單一候選人下注簽單，就有觸犯總統副總統公職人員選舉罷免法的可能。警政署今年執行4波掃蕩地下簽賭專案。

刑事警察局偵查第四大隊15日也宣布破獲以美國職棒大聯盟、日本職棒、中華職棒等各類運動賽事為下注標的之賭博網站，共查獲犯嫌24人，查扣電腦42臺、手機37支及現金新臺幣11萬7,000元等贓證物。

該局偵四大隊第二隊於12月12日在北市、新北破獲賭博兼詐騙機房，犯嫌透過通訊軟體微信引導賭客至某購物商城網站，號稱簡單操作輕鬆秒賺，每5分鐘搶購商品1次，賠率1：1，以搶購商品名義實行網路賭博，警方收網逮捕犯嫌19人，查扣電腦32台、手機257支及現金新臺幣10萬元。

警政署強調選舉將屆，警方不容許以選舉賭盤影響總統大選，目前已蒐報25件情資，將持續監控選舉賭盤，也呼籲民眾踴躍提供賭盤線索歡迎隨時撥打110向警方檢舉。

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