韓國瑜斷旗事件　謝典林「非凶兆」自PO斷旗照：斷棒全壘打一定贏

▲彰化縣議長謝典林說，斷旗是斷棒全壘打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議長謝典林擔任韓國瑜彰化後援會總會長，14日下午在授旗儀式中不慎將大旗揮斷，成為全國熱搜的新聞，謝典林反而將斷旗的畫面po上臉書粉專，還說這不是「凶兆」，更以「打斷手骨巔倒勇」來比喻，並用中職Lenew好手鍾承佑10年前冠軍賽揮出「斷棒全壘打」，彰化選情一定會揮出漂亮的成績單。

當天現場支持的群眾有上萬人以上，雖然旗幟被揮斷，但謝典林在致詞中依然展現穩定的台風，絲毫不受斷旗影響。

活動結束後，謝典林在臉書po文寫上：「今天，在員林市龍燈公園舉行『韓國瑜彰化縣競選總部暨立法委員候選人蕭景田競選總部聯合成立大會』，在後台休息的時候和韓國瑜閒聊，才剛跟他說昨天進健身房多壓了幾組重訓，沒想到一上台就不小心太大力把旗杆弄斷…」。

謝典林說，心態健康，不覺得這是凶兆，俚諺「打斷手骨顛倒勇」，「我們已經修復這根旗竿，我也跟韓市長說這根旗竿除了會陪著他勝選，也會成為我們彰化緊密團結的精神指標！還要網友們去查一下大概10年前的中職，La New的鍾承佑在延長上擊出斷棒全壘打，明年彰化四席也是全壘打啦！」

謝典林說，活動結束很緊張的看了一下PTT及相關新聞報導，「你們都很有創意，但旗杆本人不是綠的，下禮拜政論節目有要邀約的話，我可以順便問問旗杆本人要不要一起！」

有網友說「說是旗斷神來一扶馬上轉正不落地，福禍無門唯人自召，吉人自有天相^^議長神助轉危為安，加油旗斷氣更長」、「天天運動的鋼鐵議長，力量強大捍衛彰化捍衛台灣」，還有的網友說「議長出名了，這兩天你的新聞重撥率比韓國瑜多」，趁此機會不忘幽默一下。

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