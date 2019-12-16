五股空壓工廠凌晨火煙竄天　二樓辦公室全遭燒毀

▲五股區中直路一處空氣壓縮機工廠凌晨3時許發生火警。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區16日凌晨3時許，中直路一間空氣壓縮機工廠突然冒出大量火煙，民眾發現後立即報警，警消獲報抵達發現該處坡度大導致水壓一度不足，於是陸續請求支援，出動多輛水庫車到場，經過布設水線射水灌救後，火勢迅速獲得控制並被撲滅，並無人員受困傷亡，確切起火原因有待後續調查釐清。

工廠陳姓負責人說，凌晨接到房東來電，指稱工廠辦公室發生火災，到場查看發現位於二樓夾層的辦公室正在起火燃燒，所幸當時廠內人員均已下班，並沒有員工受困在內。

▲廠內辦公室燒毀。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報抵達，發現該處巷道狹小且位於坡地，灌救水壓一度不足，於是請求增派水庫車到場支援，經破壞鐵皮工廠大門後，警消朝內射水灌救，並利用排煙機排出屋內濃煙，所幸火警並未造成人員傷亡。

新北市消防局救災救護第二大隊副大隊長林世明表示，消防局於凌晨3時43分接獲報案，立即出動38輛消防車及110名消防員到場，發現火舌伴隨大量濃煙從建物竄出，於是立即鋪設6條水線進行救火，所幸火勢迅速獲得控制，無人員受困傷亡，初步判斷起火點是位於夾層二樓的辦公室，燃燒面積約50平方公尺，確切起火原因有待火調釐清。

▲警消入內查看。（圖／記者游宗樺攝）

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