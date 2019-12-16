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謝佩芬一次找來2大咖陪拜票　賴清德、鄭文燦接力助選

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▲▼謝佩芬找來賴清德、鄭文燦接力助選。（圖／謝佩芬提供）

▲謝佩芬找來賴清德、鄭文燦接力助選。（圖／謝佩芬提供，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨台北市大安區立委候選人謝佩芬15日找來黨內2位大咖助陣，上午由副總統候選人賴清德陪同，晚間則由桃園市長鄭文燦一起掃街，達成一日2大咖接力助選的成就。

賴清德上午和謝佩芬一同出席台灣制憲基金會舉辦的《自由．飛》紀錄片放映會，並與導演李惠仁進行映後座談，活動結束後，賴清德陪同謝佩芬到建國花市拜票。

賴清德表示，謝佩芬擁有兩個哈佛碩士學位、台大學位，他原可以有很好的工作、可以過舒適的生活，但作為台灣的年輕世代，選擇勇敢承擔責任、參與選舉、捍衛台灣的民主自由。

▲▼謝佩芬找來賴清德、鄭文燦接力助選。（圖／謝佩芬提供）

他強調，民進黨這次提名謝佩芬等優秀的年輕候選人，就是希望防止台灣香港化、讓台灣成為「民主的燈塔」，台灣的民主是一代傳一代，謝佩芬有守護台灣民主、台灣主權的決心，希望大安區的鄉親父老可以支持謝佩芬，將他送入國會。

謝佩芬則表示，傳統上大安區的選民結構被認為「藍大於綠」，但她自參選後勤跑基層拜票時發現，許多原先國民黨的支持者認為現在的國民黨已經變質，上至總統候選人韓國瑜許多荒腔走板的言論和行為、下至近期立法委員，像他的對手林奕華在外交部、台大醫院的作為，也讓藍營選民開始猶豫，相信這些指標性的現象，表示大安區的選情越來越樂觀。

接著，謝佩芬晚間又找來鄭文燦前往師大夜市掃街拜票。鄭文燦表示，今天來到大安區為「哈佛女孩」謝佩芬加油打氣，是「第一名的市長來支持第一名的候選人」，看到這樣國際級的人才，帶著耀眼的學歷，以及曾經擔任吐瓦魯駐聯合國外交官、國安會幕僚的經歷，來挑戰台北市的艱困選區，希望大安區的選民看到謝佩芬的努力，給他服務的機會前進國會。

謝佩芬表示，大安區對於本土派而言是艱困選區，過去鄭文燦曾成功翻轉長期由藍營執政的桃園市，下午賴清德副總統候選人、晚上鄭文燦市長都接連到大安區來力挺謝佩芬，代表這個民進黨對大安區的重視，兩位大咖強力加持也讓他感到信心倍增，希望帶著前輩的支持和鼓勵，努力到最後一刻，實現翻轉大安區的目標。

▲▼謝佩芬找來賴清德、鄭文燦接力助選。（圖／謝佩芬提供）

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