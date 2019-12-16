搶政黨票！王婉諭批國民黨監督不力　親民黨籲：擺脫藍綠「不吞爛蘋果」

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

「2020大選國會政黨辯論會」15日下午於電視播出。出席的八個政黨陳述兩岸立場，並提出未來將提出的政策，身為執執政黨的民進黨受到許多質疑，此外，時代力量代表不分區立委王婉諭批評國民黨在國會擁有35個席次，卻沒有盡到監督的責任，也沒有好好反省，親民黨代表立委陳怡潔也呼籲選民，擺脫藍綠情節「爛蘋果不用吞下去」。

民視和公督盟合辦「2020大選國會政黨辯論會」，由國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、親民黨、基進黨及綠黨等8政黨，各派出2名代表進行申論、民間提問、交叉詰問與結論。

國民黨：努力站在台灣民眾跟正義的那一方

代表國民黨的國民黨副秘書長張顯耀在結論時表示，很高興有共同討論的機會，「但我討厭貼標籤，不同政治主張都是找出路、找方向，但不能貼標籤。」

張顯耀說，外界批評韓國瑜進中聯辦就貼紅色標籤，那麼過去前總統陳水扁到軍事博物館私下談的事情是什麼？有沒有比韓國瑜還嚴重，為何不指正前任總統？

面對外界質疑國民黨立場，張顯耀以美國前總統林肯在面對美國南北戰爭說的名言，「不期待上帝站在我這裡，我期待我站在上帝那邊」，而他要以這句話宣示，「中國國民黨不不求人民站在我這邊，但我一定努力，讓我們站在台灣民眾跟正義的那一方。」

另外，陳以信質疑蔡英文近日啟動的「大南方計畫」，為何執政四年才想起來要建設南方？為何執政第一年推翻經濟自由示範區建設高雄港南星計畫，還有台南安平港轉為自由貿易港的計畫？請問蔡英文，「你是忘記了還是害怕想起來？」當時陳菊跟賴清德都極力爭取計畫區，但你現在才說大南方政策，不等於自己打自己的臉嗎？

親民黨：擺脫藍綠情緒勒索 擺脫藍綠情緒勒索



陳怡潔表示，親民黨不是大黨，但親民黨一直都在不曾離開，當民進黨不分區名單出現蘇家之亂，派系分贓，還有國民黨主席把自己放不分區安全名單內，甚至外界罵不分區的聲音比黨內還大聲時，親民黨要告訴大家，「不需要在委屈求全，大家不用從爛兩顆蘋果中挑一顆比較不爛的。」

陳怡潔再次強調，親民黨以人民為優先的政黨，也是好蘋果，大家給過民進黨兩次，2016讓他完全執政，但這四年來日子有過的更好嗎？有期待的也失望嗎。

陳怡潔說，民進黨覺得軍公教不是他們的票，所以年金砍到刀刀見骨，全面執政的民進黨執行的是黨意，而不是民意，展現的霸權不是民權；2018年「討厭民進黨」變成全民最大黨，也讓國民黨贏得16縣市，但國民黨想過，你們的黨主席一己之私，都快把黨搞垮了，真的對得起，當時因為對民進黨失望而投國民黨的支持者嗎？

陳怡潔強調，政黨票是台灣民眾可以展現意志的重要關鍵，總統票跟區域立委，小黨終究難以跟兩黨抗衡，但是政黨票不一樣，呼籲選民用勇敢用選票教訓國民兩黨，「讓他們知道爛蘋果不用吞下去，擺脫藍綠情緒勒索，請將政黨票，投給以人民為優先的親民黨。」

台灣基進黨：推未來委員會、危機委員會 不要被中國影響

台灣基進黨代表的立委候選人陳柏惟全程以台語陳述，很高興可以討論台灣前途，我認為台灣開會方式，每一個人，都要代表台灣民意來討論台灣事情。

陳柏惟提出未來委員會，因為未來變化很快，可能需要一個未來委員會，委員怎麼知道未來狀況？需要這個委員會；還有危機處理委員會，面對蘇聯、WTO，面對國際情勢，台灣要面對國際情勢的危機，不要被中國影響，包含提出陽光法案，代理人法，年輕人要鼓勵他們勇敢參政，有理念的讓台灣人知道。

基進黨黨主席陳奕齊認為，要安居樂業之前，透過自由進步價值提升幸福感，但台灣民主工具已經長「紅癬」，所以一定要把民進黨政府挺下去，堅定抗中的聲音不能缺席。

時代力量：國民黨監督不力沒有絲毫反省 時力才是推動進步的在野黨

時代力量代表不分區候選人「小燈泡」的媽媽王婉諭表示，曾以為努力工作，小孩就能成功長大，一直小燈泡離開，讓我深刻感受只顧好自己是不夠的，一定非得整個社會邁向共好，才會有可能不再有向我們這樣的心碎的父母。希望小燈泡離開帶來重要意義，不是短暫的社會事件，希望當問題發生時，大家不是喊口號，而是務實面對跟討論解決。

王婉諭提到，時代力量在國會的席次雖然少，但在過去三年來卻努力推動法案，反觀國民黨有35席，卻連基本事實都搞不清楚，時力早在2016就提出兩岸協議監督條例，但國民黨沒看到，當國民黨面對不公不義的時候，國民黨有站出來監督過嗎？包括兆豐案、普悠瑪案、慶富案、私菸案，早在國民黨完權全執政時就留下的弊端，沒有認真監督，也沒有絲毫反省。

王婉諭強調，時力才是推動進步的在野黨，時力不會喊口號，我們是真實的力量，也不會說投票給我就會解決，但時力會就事論事的討論，務實找出讓台灣更好的方法，除了捍衛台灣主權外，更希望推出公平正義改變台灣守護下一代。

台灣民眾黨：揚棄藍綠惡鬥的事情 回歸國家治理

民眾黨代表不分區候選人賴香伶表示，很多人質疑民眾黨沒有中心思想、沒有核心價值，都在統獨這些意識型態上。

賴香伶說，這四年來美中兩強之下，國際局勢變化雙城論壇事官方唯一的論壇，台北市長柯文哲從二二八家屬，到質疑變紅，她認為一個市長承擔的不是悲痛過程中個人的辛酸，外界不用藍綠抹黑跟框架看新政治，民眾黨的成立跟新政治的定義，要揚棄藍綠惡鬥的事情，回歸國家治理。

賴香伶指出，國家治理要承擔過去開啟未來，因此民眾黨提出提出的公開透明、還政於民，在國會改革上與小黨合作推動修憲、政黨比例席次變化；國家治理部份，推動囤房稅跟居住正義新的作法跟思維，但國民黨推動裡面沒有表態，第三則是財政紀律，台灣永續發展要持續投入，包括政黨，政黨責任承先啟後之外還要自我反省。

新黨：民進黨還有東廠 請給個交代

新黨代表不分區候選人邱毅表示，想請問民進黨代表，台灣人如何不過苦日子？但聽了半天只聽到綠能，綠能可以彌補動能缺口嗎？可以替代核電嗎？除了綠能以外，民進黨還做了什麼？10月年輕人失業率攀了新高。

邱毅說，民進黨代表提到用教育部說法幫蔡英文博士學位背書，但教育部卻是1986年1月15才核准蔡英文副教授資格，但蔡英文卻從1983到1986就領副教授薪水，這有沒有詐領公費問題，蔡英文要不要給交代，楊蕙如網軍問題，現在民進黨用進入司法程序就帶過。

邱毅指出，楊蕙如網軍IP出現在立法院裡面，國營企業爭取補助款的時候，有許多民進黨立委議員幫楊蕙如背書，背後靠山是誰？立院IP在哪個委員辦公室裡面？請民進黨給個交代。

邱毅認為，民進黨夸夸奇談談轉型正義，讓他想到前主委張天欽「這個委員會是東廠」，一個政府單位怎麼會想當東廠嗎？難道是排除異己的工具呢？還有多少東廠，民進黨應該給個交代。

綠黨：請票投小黨 請選擇有核心理念的政黨

綠黨代表不分區立委候選人鄧惠文表示，每年靠近選舉，報紙上都會出現很多人問精神科醫生，精神焦慮有沒有問題，他們都回答不要看政論節目。

鄧惠文強調，「如果你也累了，請票投小黨，請選擇有核心理念的政黨」，有聽到柔性政黨，說在主權獨立前提之下，很多政黨都認為不僵化，他們是開放的，但卻聽到張其祿先生稱「中國」為「大陸」，有些事情可柔，有些事情可以堅定，你懂得怎麼愛嗎？愛要有信念要堅定。

王浩宇說，很多人質疑綠黨太靠民進黨？但是核心價值一樣就可以一起走，綠黨堅守核心價值的理念，就能一起捍衛台灣。

民進黨：「亡國感」不是擔心任何一個國家的消亡 而是擔心民主因中國而失去

民進黨代表發言人李晏榕表示，民進黨自從蔡英文上任以來推動許多重大改革，無論是國防、國安、財政、能源、勞動、司改、長照與幼托，從各方面落實照顧人民，改革難免有衝擊，但是侍衛了子子孫孫可以再台灣安身立命，我們努力溝通，希望在改革路上不遺忘任何人，以實踐「社會同行，世代共贏。」

李晏榕說，為了讓改革繼續前進，政黨票請投民進黨，是為了讓下一代跟我們一樣有自由的空氣、享有言論自由，不用一出身就債台高築，讓所有子子孫孫有更好的生活，有自信告訴全世界「我是台灣人。」

李晏榕強調，政黨票投民進黨，因為我們是抗中第一品牌，我們大聲說出拒絕一國兩制，過去三年民進黨證明「我們是負責任的政黨」，我們不會因為黨內派系競爭，或政黨利益，拿國家主權交換，欺負弱勢民眾。

李晏榕補充，「亡國感」不是擔心任何一個國家的消亡，而是擔心民主因為中國而失去，呼籲選民，如果認同民主自由，享有民主自由人權，明年的選舉，請將請三張選票，集中投給民進黨。

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