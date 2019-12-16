　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶政黨票！王婉諭批國民黨監督不力　親民黨籲：擺脫藍綠「不吞爛蘋果」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

 記者蔡文鈴／台北報導

「2020大選國會政黨辯論會」15日下午於電視播出。出席的八個政黨陳述兩岸立場，並提出未來將提出的政策，身為執執政黨的民進黨受到許多質疑，此外，時代力量代表不分區立委王婉諭批評國民黨在國會擁有35個席次，卻沒有盡到監督的責任，也沒有好好反省，親民黨代表立委陳怡潔也呼籲選民，擺脫藍綠情節「爛蘋果不用吞下去」。

民視和公督盟合辦「2020大選國會政黨辯論會」，由國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、親民黨、基進黨及綠黨等8政黨，各派出2名代表進行申論、民間提問、交叉詰問與結論。

國民黨：努力站在台灣民眾跟正義的那一方

代表國民黨的國民黨副秘書長張顯耀在結論時表示，很高興有共同討論的機會，「但我討厭貼標籤，不同政治主張都是找出路、找方向，但不能貼標籤。」

張顯耀說，外界批評韓國瑜進中聯辦就貼紅色標籤，那麼過去前總統陳水扁到軍事博物館私下談的事情是什麼？有沒有比韓國瑜還嚴重，為何不指正前任總統？

面對外界質疑國民黨立場，張顯耀以美國前總統林肯在面對美國南北戰爭說的名言，「不期待上帝站在我這裡，我期待我站在上帝那邊」，而他要以這句話宣示，「中國國民黨不不求人民站在我這邊，但我一定努力，讓我們站在台灣民眾跟正義的那一方。」

另外，陳以信質疑蔡英文近日啟動的「大南方計畫」，為何執政四年才想起來要建設南方？為何執政第一年推翻經濟自由示範區建設高雄港南星計畫，還有台南安平港轉為自由貿易港的計畫？請問蔡英文，「你是忘記了還是害怕想起來？」當時陳菊跟賴清德都極力爭取計畫區，但你現在才說大南方政策，不等於自己打自己的臉嗎？

親民黨：擺脫藍綠情緒勒索　擺脫藍綠情緒勒索

陳怡潔表示，親民黨不是大黨，但親民黨一直都在不曾離開，當民進黨不分區名單出現蘇家之亂，派系分贓，還有國民黨主席把自己放不分區安全名單內，甚至外界罵不分區的聲音比黨內還大聲時，親民黨要告訴大家，「不需要在委屈求全，大家不用從爛兩顆蘋果中挑一顆比較不爛的。」

陳怡潔再次強調，親民黨以人民為優先的政黨，也是好蘋果，大家給過民進黨兩次，2016讓他完全執政，但這四年來日子有過的更好嗎？有期待的也失望嗎。

陳怡潔說，民進黨覺得軍公教不是他們的票，所以年金砍到刀刀見骨，全面執政的民進黨執行的是黨意，而不是民意，展現的霸權不是民權；2018年「討厭民進黨」變成全民最大黨，也讓國民黨贏得16縣市，但國民黨想過，你們的黨主席一己之私，都快把黨搞垮了，真的對得起，當時因為對民進黨失望而投國民黨的支持者嗎？

陳怡潔強調，政黨票是台灣民眾可以展現意志的重要關鍵，總統票跟區域立委，小黨終究難以跟兩黨抗衡，但是政黨票不一樣，呼籲選民用勇敢用選票教訓國民兩黨，「讓他們知道爛蘋果不用吞下去，擺脫藍綠情緒勒索，請將政黨票，投給以人民為優先的親民黨。」

台灣基進黨：推未來委員會、危機委員會　不要被中國影響

台灣基進黨代表的立委候選人陳柏惟全程以台語陳述，很高興可以討論台灣前途，我認為台灣開會方式，每一個人，都要代表台灣民意來討論台灣事情。

陳柏惟提出未來委員會，因為未來變化很快，可能需要一個未來委員會，委員怎麼知道未來狀況？需要這個委員會；還有危機處理委員會，面對蘇聯、WTO，面對國際情勢，台灣要面對國際情勢的危機，不要被中國影響，包含提出陽光法案，代理人法，年輕人要鼓勵他們勇敢參政，有理念的讓台灣人知道。

基進黨黨主席陳奕齊認為，要安居樂業之前，透過自由進步價值提升幸福感，但台灣民主工具已經長「紅癬」，所以一定要把民進黨政府挺下去，堅定抗中的聲音不能缺席。

時代力量：國民黨監督不力沒有絲毫反省　時力才是推動進步的在野黨

時代力量代表不分區候選人「小燈泡」的媽媽王婉諭表示，曾以為努力工作，小孩就能成功長大，一直小燈泡離開，讓我深刻感受只顧好自己是不夠的，一定非得整個社會邁向共好，才會有可能不再有向我們這樣的心碎的父母。希望小燈泡離開帶來重要意義，不是短暫的社會事件，希望當問題發生時，大家不是喊口號，而是務實面對跟討論解決。

王婉諭提到，時代力量在國會的席次雖然少，但在過去三年來卻努力推動法案，反觀國民黨有35席，卻連基本事實都搞不清楚，時力早在2016就提出兩岸協議監督條例，但國民黨沒看到，當國民黨面對不公不義的時候，國民黨有站出來監督過嗎？包括兆豐案、普悠瑪案、慶富案、私菸案，早在國民黨完權全執政時就留下的弊端，沒有認真監督，也沒有絲毫反省。

王婉諭強調，時力才是推動進步的在野黨，時力不會喊口號，我們是真實的力量，也不會說投票給我就會解決，但時力會就事論事的討論，務實找出讓台灣更好的方法，除了捍衛台灣主權外，更希望推出公平正義改變台灣守護下一代。

台灣民眾黨：揚棄藍綠惡鬥的事情　回歸國家治理

民眾黨代表不分區候選人賴香伶表示，很多人質疑民眾黨沒有中心思想、沒有核心價值，都在統獨這些意識型態上。

賴香伶說，這四年來美中兩強之下，國際局勢變化雙城論壇事官方唯一的論壇，台北市長柯文哲從二二八家屬，到質疑變紅，她認為一個市長承擔的不是悲痛過程中個人的辛酸，外界不用藍綠抹黑跟框架看新政治，民眾黨的成立跟新政治的定義，要揚棄藍綠惡鬥的事情，回歸國家治理。

賴香伶指出，國家治理要承擔過去開啟未來，因此民眾黨提出提出的公開透明、還政於民，在國會改革上與小黨合作推動修憲、政黨比例席次變化；國家治理部份，推動囤房稅跟居住正義新的作法跟思維，但國民黨推動裡面沒有表態，第三則是財政紀律，台灣永續發展要持續投入，包括政黨，政黨責任承先啟後之外還要自我反省。

新黨：民進黨還有東廠　請給個交代

新黨代表不分區候選人邱毅表示，想請問民進黨代表，台灣人如何不過苦日子？但聽了半天只聽到綠能，綠能可以彌補動能缺口嗎？可以替代核電嗎？除了綠能以外，民進黨還做了什麼？10月年輕人失業率攀了新高。

邱毅說，民進黨代表提到用教育部說法幫蔡英文博士學位背書，但教育部卻是1986年1月15才核准蔡英文副教授資格，但蔡英文卻從1983到1986就領副教授薪水，這有沒有詐領公費問題，蔡英文要不要給交代，楊蕙如網軍問題，現在民進黨用進入司法程序就帶過。

邱毅指出，楊蕙如網軍IP出現在立法院裡面，國營企業爭取補助款的時候，有許多民進黨立委議員幫楊蕙如背書，背後靠山是誰？立院IP在哪個委員辦公室裡面？請民進黨給個交代。

邱毅認為，民進黨夸夸奇談談轉型正義，讓他想到前主委張天欽「這個委員會是東廠」，一個政府單位怎麼會想當東廠嗎？難道是排除異己的工具呢？還有多少東廠，民進黨應該給個交代。

綠黨：請票投小黨　請選擇有核心理念的政黨

綠黨代表不分區立委候選人鄧惠文表示，每年靠近選舉，報紙上都會出現很多人問精神科醫生，精神焦慮有沒有問題，他們都回答不要看政論節目。

鄧惠文強調，「如果你也累了，請票投小黨，請選擇有核心理念的政黨」，有聽到柔性政黨，說在主權獨立前提之下，很多政黨都認為不僵化，他們是開放的，但卻聽到張其祿先生稱「中國」為「大陸」，有些事情可柔，有些事情可以堅定，你懂得怎麼愛嗎？愛要有信念要堅定。

王浩宇說，很多人質疑綠黨太靠民進黨？但是核心價值一樣就可以一起走，綠黨堅守核心價值的理念，就能一起捍衛台灣。

民進黨：「亡國感」不是擔心任何一個國家的消亡　而是擔心民主因中國而失去

民進黨代表發言人李晏榕表示，民進黨自從蔡英文上任以來推動許多重大改革，無論是國防、國安、財政、能源、勞動、司改、長照與幼托，從各方面落實照顧人民，改革難免有衝擊，但是侍衛了子子孫孫可以再台灣安身立命，我們努力溝通，希望在改革路上不遺忘任何人，以實踐「社會同行，世代共贏。」

李晏榕說，為了讓改革繼續前進，政黨票請投民進黨，是為了讓下一代跟我們一樣有自由的空氣、享有言論自由，不用一出身就債台高築，讓所有子子孫孫有更好的生活，有自信告訴全世界「我是台灣人。」

李晏榕強調，政黨票投民進黨，因為我們是抗中第一品牌，我們大聲說出拒絕一國兩制，過去三年民進黨證明「我們是負責任的政黨」，我們不會因為黨內派系競爭，或政黨利益，拿國家主權交換，欺負弱勢民眾。

李晏榕補充，「亡國感」不是擔心任何一個國家的消亡，而是擔心民主因為中國而失去，呼籲選民，如果認同民主自由，享有民主自由人權，明年的選舉，請將請三張選票，集中投給民進黨。

其他人也看了這些．．．

「分裂投票」韓國瑜最危險　民進黨區域立委30.2%有機會拼過半
「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.%　宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%
蔡英文46.6%領先韓國瑜　這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
陸網氣瘋「湧入波特王百萬微博」狂罵！　陸行銷公司嗆：強烈譴責
淡水男大生回家2小時「煞車線斷了噴油」　牽去機車行…老闆驚曝
平交道被撞！女痛躺3周「聽火車聲就怕」　台鐵全賠：多少都可以
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝佩芬一次找來2大咖陪拜票　賴清德、鄭文燦接力助選

搶政黨票！王婉諭批國民黨監督不力　親民黨籲：擺脫藍綠「不吞爛蘋果」

聯合報民調／民進黨完全執政僅23％有感台灣變好　30％認為變差

1221高雄大遊行預估20萬人到場挺韓　幕僚：打破落跑市長傳言

快訊／韓國瑜挺波特王　深夜直播2分鐘抗議：大陸廠商不該懲罰

陳菊留3千億負債　民進黨喊「高雄人對不起台灣」

賴清德「假傳佛旨」？高喊佛祖支持3號　命理老師驚訝回嗆

波特王跟蔡英文拍片遭大陸解約　總統府：稱呼台灣總統是正常事情

打臉蔡英文「大南方政策」　陳以信：你是忘記了還是害怕想起來？

韓國瑜射出「青年政策三支箭」　鼓勵創業、成家立業免煩惱

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

最省錢調酒？長島冰茶含5杯shot！　酒保分解內容物...網：嚇到不敢喝

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

謝佩芬一次找來2大咖陪拜票　賴清德、鄭文燦接力助選

搶政黨票！王婉諭批國民黨監督不力　親民黨籲：擺脫藍綠「不吞爛蘋果」

聯合報民調／民進黨完全執政僅23％有感台灣變好　30％認為變差

1221高雄大遊行預估20萬人到場挺韓　幕僚：打破落跑市長傳言

快訊／韓國瑜挺波特王　深夜直播2分鐘抗議：大陸廠商不該懲罰

陳菊留3千億負債　民進黨喊「高雄人對不起台灣」

賴清德「假傳佛旨」？高喊佛祖支持3號　命理老師驚訝回嗆

波特王跟蔡英文拍片遭大陸解約　總統府：稱呼台灣總統是正常事情

打臉蔡英文「大南方政策」　陳以信：你是忘記了還是害怕想起來？

韓國瑜射出「青年政策三支箭」　鼓勵創業、成家立業免煩惱

瘋電影／唯你是愛　如果沒有孩子你會永遠愛我嗎？

超越《阿凡達》票房神片！　韓影《國際市場》台灣大銀幕看得到

中美貿易協議未激勵美股　台指期開盤下跌31點　　

陸網氣瘋「湧入波特王百萬微博」留言狂罵！　陸行銷公司撂本名嗆：強烈譴責不當言行

X JAPAN隊長追星成功！　Yoshiki確定將和「重金屬神團」登紅白

陸客團遊加拿大車禍3死23傷「索賠117億」　司機低頭傳簡訊釀禍

住4年才知第一任屋主15年前自殺　新竹女買到凶宅告討668萬

Jennie拎著「泰迪熊」萌翻引熱議　冬季大勢毛絨單品買起來　

快訊／台南水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底受困　警消馳援搶救中

淡水男大生回家2小時「煞車線斷了噴油」　牽去機車行…老闆驚曝內幕

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

政治熱門新聞

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

陳菊留債！民進黨指責：高雄人對不起台灣

賴清德假傳佛旨支持3號？命理師回嗆

波特王跟小英拍片遭陸解約　府：稱台灣總統很正常

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

嗆「害死蘇啓誠還不夠？」藍營護吳斯懷反擊了

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

陳以信批蔡英文大南方政策　你是忘記了還是害怕想起來？

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

張顯耀辯論猛攻楊蕙如案　民進黨代表狂看手機

影／許淑華辣舞狂扭脫了！蹦出「雪白肩」

國安局退役上校成立「監票部隊」

大港不開唱！「不廢搖滾」吸5萬人潮

港務公司駁卡韓「沒業者接洽」　高市府打臉

更多熱門

相關新聞

謝佩芬找來賴清德、鄭文燦2大咖接力助選

謝佩芬找來賴清德、鄭文燦2大咖接力助選

民進黨台北市大安區立委候選人謝佩芬15日找來黨內2位大咖助陣，上午由副總統候選人賴清德陪同，晚間則由桃園市長鄭文燦一起掃街，達成一日2大咖接力助選的成就。

高雄地下賭盤：蔡最多讓韓50萬票

高雄地下賭盤：蔡最多讓韓50萬票

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

聯合報民調／綠營執政23％認台灣變好

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

關鍵字：

2020大選2020不分區立委政黨票

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

即／波特王慘遭解約！陸公司聲明曝光：強烈譴責

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面