聯合報民調／民進黨完全執政僅23％有感台灣變好　30％認為變差

記者黃翊婷／綜合報導

力拚連任的總統蔡英文雖然在民調支持度上領先另外兩組對手，但在施政感受度方面，僅13％的民眾覺得生活比以前更好，29％的民眾覺得比以前差，49％的民眾覺得沒有太大的改變。

▲對於民進黨完全執政3年多，只有13％的民眾有感生活變好。（圖／記者林敬旻攝）

根據《聯合報》報導，民進黨完全執政3年多，大多數民眾認為生活上並沒有發生什麼改變，而在台灣的整體發展方面，有23％的民眾覺得變好了，30％的民眾覺得變差，38％的民眾覺得差不多；就算民進黨這次推出最強組合「蔡賴配」，綠營支持者中也只有25％的選民認為生活狀況會變好。

由此可見，雖然蔡英文近期的民調遙遙領先對手韓國瑜、宋楚瑜，但在施政表現上，選民似乎沒有那麼買單。此外，昨日（15日）在電視播出的「2020大選國會政黨辯論會」中，國民黨代表不分區立委候選人陳以信也提出質疑，直指蔡英文力推的「大南方政策」是在打臉過去的執政策略。

▲在綠營支持者中，也只有25％的選民覺得生活變好。（圖／記者林悅攝）

陳以信強調，蔡英文在執政3年多才想起來要建設南方，但她在執政第一年就推翻經濟自由示範區建設高雄港南星計畫，還有台南安平港轉為自由貿易港的計畫，「請問蔡英文，『妳是忘記了還是害怕想起來？』當時陳菊跟賴清德都極力爭取計畫區，但妳現在才說大南方政策，不等於自己打自己的臉嗎？」

不過，節目播出之後，也有不少網友在相關新聞底下留言力挺蔡英文，「等到台商回流，減少洗產地的機會，再推大南方政策，有什麼不對？相信台商也不是笨蛋，如果土地、電、水和交通等重要問題沒有解決，他們也不會想回來，跑去東南亞國家（設廠），企業成本不是更低嗎？」