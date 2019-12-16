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1221高雄大遊行預估20萬人到場挺韓　幕僚：打破落跑市長傳言

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記者黃翊婷／綜合報導

罷韓、挺韓遊行都選在21日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜日前也向支持者呼籲，希望大家參加遊行時不要衝動。而活動當天會有多少粉絲到場力挺，韓國瑜的幕僚透露，現階段保守估計會有20萬人到場，詳細的活動內容則還在規劃中。

▲▼韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜積極搶攻青年選票，並提出「青年政策三支箭」爭取支持。（圖／記者李毓康攝）

根據《中央社》報導，韓陣營幕僚表示，考量到有心人士頻頻抹黑韓國瑜，說他是落跑市長、在高雄沒有政績，21日的挺韓大遊行將以「在高雄實施的政策」為主軸，打破外界傳言；此外，雖然遊行是透過民代、文宣等廣告宣傳，沒有採取動員的方式，但保守估計當天應該會有20萬人前來共襄盛舉，詳細的活動內容目前還在規劃中，確定之後會立即召開記者會說明。

國民黨文傳會主委程美華也提到，「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」是國民黨選前的第一場大型造勢活動，接著第二場大型造勢將在29日於台中舉辦，明年1月4日的選前黃金週會回到新北市的二重疏洪道舉行，最重要的選前之夜則是選在高雄市的夢時代。

▲▼韓粉赴中選會聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓粉曾前往中選會聲援韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

地方人士透露，黨中央一開始認為高雄市屬於「艱困選區」，但韓國瑜近期屢次回防，不僅帶動部分選區民調上升，就連立委選情也一併升溫，地方黨部對於21日的挺韓大遊行抱持樂觀態度，期待可以透過活動提升國民黨的選情。

不過，由於21日當天有罷韓和挺韓兩種不同訴求的遊行，雖然雙方遊行路線不同，但韓國瑜日前以5字箴言「衝脫炮概送」向支持者呼籲，希望大家不要衝動、不要脫隊、不要施放炮竹、一概穿紅白藍3色的衣服，以及如果發生糾紛，應該要錄影存證送交警方處理。

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