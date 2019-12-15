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桃園、金門地檢署攜手反賄選　「科技查賄、雲端平台」號召鄉親來檢舉

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▲桃園、金門地檢署合作宣導反賄選。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園、金門地檢署合作宣導反賄選。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署、金門地檢署結合桃園市金門同鄉會15日因應明年1月11日舉行總統、副總統與立法委員選舉，杜絕離島賄選之可能性，舉辦老人福利宣導暨敬老表揚活動，進行熱鬧、有趣的反賄選宣導，並發放反賄選宣導品，藉此將反賄選之法治觀念以輕鬆之方式深植民眾心中。

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官林秀敏希望金門旅臺鄉親勇於檢舉賄選。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官林秀敏希望金門旅臺鄉親勇於檢舉賄選。（圖／桃園地檢署提供）

桃園與金門是姐妹縣市，旅居桃園的金門人估計約5、6萬人，中壢華勛公園內有一座823台海戰役砲戰勝利紀念碑，是桃園與金門的關係的共同聯結，為了促進桃園市與金門的交流，桃園市政府已連績3年舉辦「桃園市金門日」活動，足見兩者之間關係緊密。

▲地檢署期待民眾能夠多加利用，「科技查賄指揮中心」及「雲端反賄數位平台」號召鄉親檢舉賄選逗陣LINE。（圖／桃園地檢署提供）

▲地檢署期待民眾能多利用「科技查賄指揮中心」及「雲端反賄數位平台」號召鄉親檢舉賄選。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署襄閱主任檢察官林秀敏表示，希望現場所有金門旅臺鄉親勇於檢舉賄選，抵擋候選人的金錢誘惑，莫因小失大，共同創造乾淨選舉風氣。檢舉正、副總統候選人賄選，最高檢舉獎金1500萬元；檢舉立委候選人賄選最高獎金1000萬元，希望民眾都能直言不賄，知悉賄選情形，請立即撥打24小時檢舉專線：0800-024-099按4，均有專人接聽受理檢舉，檢舉人的身份絕對保密。

桃園地檢署代理檢察長郭文東與金門地檢署檢察長洪家原呼籲，隨著選舉腳步逼近，選情變化多端，地檢署均已上緊發條積極部署，結合相關治安人力，建立綿密查賄網絡，對於任何介入選舉的賄選、暴力威脅、選舉賭盤，絕不寬貸，也期待民眾能夠多加利用，「科技查賄指揮中心」及「雲端反賄數位平台」號召鄉親檢舉賄選「逗陣LINE」。

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