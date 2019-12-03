枋警新住民宣導成反賄選尖兵　拿高額獎金

▲屏東地檢署會同枋寮警分局員警到轄區的大庄社區向新住民朋友宣導反賄選、反詐騙等法律觀念 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊日前邀請屏東檢方到轄區的大庄社區，向新住民宣導反賄選及反毒、反詐騙，歡迎新住民力加入反賄選行列，並避免因不諳國內法令規定而淪為不肖人士利用的對象，讓他們收益良多。

警方說，毒品人口往往因缺錢購買毒品吸食，轉而販賣毒品，再以賺來的錢繼續購買毒品吸食，惡性循環，有些人因為好奇心、追求刺激或朋友影響染上毒癮；而毒販常利用無知的人，或其他各人、家庭因素影響誘使其施用毒品，殘害身體健康，甚至吸毒成癮難以回頭。

而由於科技日新月異，犯罪手法也更加高明，目前常見的詐騙手法有健保卡被盜用、監管帳戶、解除分期付款、購買遊戲點數等，如何防制詐騙是一個重要的課題，有三步驟1聽、2掛、3、查證，聽清楚這個電話說什麼？並記下內容。聽完後，立即掛斷電話，並撥打110或165反詐騙諮詢專線，向165查證，以免被騙。

2020年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，枋寮警方邀請屏東地檢署陳彥竹主任檢察官到場宣導反賄選，鼓勵他們檢舉賄選，發現陌生人從事不法行為可向當地派出所或地檢署檢舉，檢舉總統、副總統選舉部分最高獎金可達新臺幣1500萬元，立委選舉部分則有1000萬元的檢舉獎金。免費檢舉專線：0800-024-099，全力杜絕賄選情事發生。

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