檢舉有撇步、放送報你知　南檢結合環保局啟動「反賄選廣播行動車」

▲台南地檢署特結合台南市環保局，舉辦「檢舉有撇步、放送報你知」反賄選廣播行動車起跑活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉」即將在2020年1月11日舉行投票，在選前倒數階段，各參選人競選活動如火如荼密集進行中，台南地檢署特結合台南市環保局，11月29日上午10時在南檢大門廣場，舉辦「檢舉有撇步、放送報你知」反賄選廣播行動車起跑活動。

台南地檢署林錦村檢察長、台南市環保局長林淵淙共同主持，並邀請法務部調查局台南市調查處鄭伯卿處長、台南市警局周幼偉局長、台南市政風處詹政曇處長、台南市警四分局蔡進閱分局長、更生保護台南分會宋俊明主委、犯罪被害人保護協會台南分會龔甫青主委及台南榮譽觀護人協進會李瑞煌理事長一同出席與會，攜手齊心反賄選，全力遏止賄選歪風。

「親愛的鄉親大家好，選舉買票賣票都違法，買票的候選人，袂當來偎靠，民眾哪係發現有人買票，請卡檢舉專線0800-024-099，檢舉人的身分，臺南地檢署一定會替大家保守秘密…」，台南地檢署為強化反賄選理念深入鄰里社區，特於28日發表與台南市長黃偉哲共同錄製之國台語反賄選宣導廣播光碟，透過環保清潔車，每天穿梭台南大街小巷清運垃圾時，強力放送反賄選資訊，讓市民鄉親在清理垃圾的同時，也能得知買票及賣票是犯罪行為，切勿貪圖小利而招致嚴刑重罰，更應該發揮公民責任，勇於檢舉賄選，不但能賺取檢舉獎金，也能讓賄選者落選，受應有的法律制裁，同時還讓清廉有能力的人有出頭的機會，更是做功德一件，而且地檢署對於檢舉人身分絕對會嚴加保密。

台南地檢署林錦村檢察長、台南市環保局長林淵淙、台南市調查處鄭伯卿處長、警察局周幼偉局長、政風處詹政曇處長及與會來賓一同齊心協力，將象徵「選舉賭盤」、「假訊息」、「境外資金」、「黑金」、「暴力」等負面、惡質選風的垃圾袋，全力掃蕩、擲入環保清潔車內，猶如將常見非法、劣質的選舉手段，一網打盡、澈底根除，還給市民一個「乾淨」、「清新」的優質選舉風氣。

林錦村檢察長表示，大選即將屆至，為避免候選人或競選團隊在投票日逼近的時刻，透過買票賄選等不法行為，影響選情及選舉結果公平性，特運用環保清潔車作為反賄選廣播行動車，自28日當日起至2020年1月11日投票日止，每天向市民鄉親傳遞反賄選資訊，不斷提醒民眾千萬不要貪圖賣票收賄而誤觸法網，也在提醒候選人千萬不要有「選舉用錢買」的想法，杜絕有意賄選者心存僥倖，買票賣票不但都會受到重懲，更會嚴重危害社會進步。地檢署與警、調、廉政等所有執法單位，秉持全力查察賄選的決心與態度，對於黑金、暴力、選舉賭盤、假訊息、境外資金非法介入等影響明年大選的犯罪行為，都將嚴厲查察來加以全面嚇阻防制，展現查賄到底的積極作為，以維護乾淨、公平的選舉環境，打造臺南成為無賄選、清廉有效率的幸福城市，唯有乾淨的選舉，才能成就民主的國家，一旦發現賄選情事，請大家一定要發揮道德勇氣，踴躍蒐證抓賄選，而且「檢舉有撇步」，簡單來說，就是請民眾接觸到賄選相關具體情事的時候，可利用手機或家中攝錄影設備，錄取聲音、影像等證據來蒐集人事時地物的資訊，包含賄選者、行賄對象及過程、賄選時間及地點、交付金錢或物品，盡可能保存相關證據，並牢記檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4。

台南地檢署於11月19日已查獲本屆選舉全國首件賄選案，行賄者已聲請法院羈押禁見獲准，地檢署一旦接獲賄選情資，將會全力查辦，若檢舉事證明確，就有機會領到檢舉獎金，明年總統及立委大選最高有新台幣1500萬的檢舉獎金，地檢署也會確保情資提供的隱密性，這就是檢舉賄選三大好處「賺獎金、做功德、會保密」，而核發檢舉獎金部分，台南地檢署2011年至2019年10月止，共發出2461萬4000元檢舉獎金，全國各地檢署自84年起至108年10月間，核發檢舉獎金更高達11億3700萬元，因此請大家對於影響選舉之非法手段一定要勇於檢舉。，